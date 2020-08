Die Zahl der Corona-Fälle in Kiel ist in dieser Woche um 26 gestiegen, weil ein Besuch aus Nordrhein-Westfalen zu einer Infektion in einer Familie führte. Diese strahlte in Schulen und weitere Familien aus. Auch Reiserückkehrer sorgten für einen Anstieg der Zahlen. Die aktuelle Lage im Überblick.