Kiel

Nachdem die Corona-Zahlen in den letzten Monaten rapide gesunken sind, pendeln sich die Neuinfektionen in den letzten Wochen auf einem stabil niedrigen Niveau ein. Vier neue Fälle am 5. Juli ist die bislang höchste gemeldete Zahl in diesem Monat. Zweistellige Neuinfektionen wurden das letzte Mal am 28. Mai gemeldet mit 13 Fällen.

Besonders deutlich wird der Rückgang mit Blick auf die Gesamtzahlen für die vergangenen Monate. Während im April 859 Infektionen registriert wurden, waren es im Mai 595 Fälle. Für den Juni meldet die Stadt nun 68 Neuinfektionen. Auch die Karte, auf der die Stadt Zahlen nach Neuinfektionen in den Stadtteilen auflistet, macht deutlich, wie sehr sich die Lage in Kiel entspannt hat.

In zehn von 18 Ortsteilen weniger als drei Neuinfektionen

Aus Datenschutzgründung verzichtet die Stadt auf die Nennung der genauen Zahl, wenn sich in einem Ortsteil weniger als drei Menschen im Monat infiziert haben. Statt einer Nummer ist der entsprechende Bezirk mit einem Stern-Symbol markiert. Von den 18 Ortsteilen sind zehn mit einem Stern gekennzeichnet.

Der Ortsteil mit den meisten Neuinfektionen ist wie in der Vergangenheit Gaarden mit 17 Neuinfektionen in Juni. Zum Vergleich: Im Mai wurden dort noch 146 Fälle gemeldet. Eine Verschiebung gibt es auf den folgenden Plätzen. Auf Rang zwei liegt nicht mehr wie in der Vergangenheit Mettenhof, sondern Ellerbek/Wellingdorf mit neun Neuinfektionen. Mit sieben Fällen verzeichnet Mettenhof gemeinsam mit Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook die drittmeisten Fälle.

Mehr als die Hälfte der Ansteckungen erfolgen in der Familie

„Bei so geringen Neuinfektionen sagt die Verteilung auf die Ortsteile wenig aus“, sagt Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken. „Es zeigt die erfreuliche Entwicklung der geringen Neuinfektionen.“ Im Juni war es nach wie vor so, dass die meisten Ansteckungen im familiären Umfeld geschahen (52,9 Prozent). Die Gründe für 44,1 Prozent aller Infektionen lassen sich nicht zurückverfolgen. Eine Ansteckung erfolgte nachweislich in einem öffentlichen Verkehrsmittel, eine weitere am Arbeitsplatz.

Durch das geringe Infektionsgeschehen ist auch das in den vergangenen Monaten stark belastete Gesundheitsamt entlastet. „Alle Mitarbeitenden können ihren beantragten Urlaub nehmen“, freut sich Stöcken. Denn parallel zu den Neuinfektionen sinken auch die Zahlen der Kielerinnen und Kieler, die in Quarantäne müssen und im regelmäßigen Austausch mit dem Gesundheitsamt stehen. Aktuell sind 52 in häuslicher Isolation. Am 1. Mai waren es 1007.

Mit Blick auf die Debatte um die sich ausbreitende Delta-Variante ruft auch Gerwin Stöcken die Bevölkerung dazu auf, sich impfen zu lassen. „Mehr und weiter zu impfen ist die beste Strategie, die wir haben.“ Lockerungen zurückzunehmen hält der Gesundheitsdezernent nicht für nötig. Aber: „Es gilt weiter Abstand zu halten, Masken zu tragen und die Hygieneregeln zu beachten.“

Forderung nach mehr Spontan-Terminen

Um die Impfkampagne voranzutreiben, spricht sich Stöcken dafür aus, mehr spontane Termine ohne Anmeldung zu ermöglichen, sobald die vulnerablen Gruppen den Schutz vor dem Corona-Virus erhalten haben. Mit den mobilen Teams in Kiel hat die Stadt gute Erfahrungen gemacht. Über 2500 Menschen wurden in den Stadtteilen ohne komplizierte Terminvereinbarung bereits geimpft. Auch das Angebot für Studierende, die sich seit Dienstag spontan an den Hochschulen in Schleswig-Holstein impfen lassen können, ist ein wichtiger Weg, damit mehr Menschen möglichst schnell den Schutz gegen das Coronavirus erhalten.

Mit Blick auf die notwendigen Impfungen und möglichen Auffrischungen ist Stöcken froh, dass das Kieler Impfzentrum weiter in Betrieb ist und die Debatte aus dem April beendet ist. Damals wurde diskutiert, ob die Zentren dicht gemacht werden könnten, da die Hausärzte mit dem Impfen begonnen hatten. „Die Impfzentren werden weiter gebraucht und sollten nicht geschlossen werden.“