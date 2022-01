Kiel

Der Wert der wöchentlichen Covid-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Kiel ist wieder unter die 900er-Marke gesunken. Am Montag lag die Inzidenz der Stadt zufolge bei 888,5. Kiel liegt damit unter dem Bundesschnitt (1176,8) und auch dem Schleswig-Holstein-Wert von 894,9.

Die meisten Todesopfer waren geimpft

Traurig ist jedoch die Meldung von weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus: In der zurückliegenden Woche wurde der Tod von geimpften Kieler Männern im Alter von 57, 72, 74 und 82 gezählt. Außerdem waren geimpfte Frauen im Alter von 60, 90 und 96 Jahren gestorben. Der Impfstatus einer verstorbenen 87-Jährigen blieb unbekannt.

Die Todeszahl mit Coronavirus in Kiel steigt damit auf 141, insgesamt wurden 20.451 seit März 2020 infizierte Personen gemeldet. In der vierten Jahreswoche zählte die Stadt außerdem 48 Neuinfektionen von Kindern in Tageseinrichtungen sowie 27 bei deren Angestellten.

Zehn Personen sind derzeit in intensivmedizinischer Behandlung in den Kieler Corona-Stationen. Die Stadt verweist darauf, dass der überwiegende Anteil der Covid-Positiven in den Krankenhäusern keine Symptome hat.