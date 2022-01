Kritik an Pandemie-Maßnahmen - So läuft die Corona-Demonstration auf dem Exerzierplatz in Kiel

Der größte Protest gegen Corona-Maßnahmen formiert sich in Kiel jede Woche auf dem Exerzierplatz – so auch an diesem Donnerstagabend. 600 Protestler finden sich dort mit Lichterketten und Kerzen ein. Begleitet von der Polizei geht es für knapp zwei Stunden durch die Kieler Innenstadt.