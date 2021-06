Kiel

Die bisherige Notfallambulanz, die 1999 am SKK eröffnet wurde, ist Anlaufstelle für ambulante Notfallpatientinnen und -patienten außerhalb der Sprechzeiten in den niedergelassenen Arztpraxen. Die Ambulanz wird von der KVSH betrieben und ist mit Medizinerinnen und Medizinern aus der Region besetzt, die sich für die Notdienste in den Abendstunden oder am Wochenende melden. Doch der Betrieb lief bislang separat zu dem des Krankenhauses. Die Menschen gingen entweder in die Praxis oder ins Krankenhaus.

Künftig sollen die Patientinnen und Patienten, die von sich aus in die Notaufnahme kommen, zunächst im Notfallzentrum vorsprechen, das ebenfalls von der Chemnitzstraße aus erreichbar ist. Die Ärztinnen und Ärzte der KVSH nehmen die erste Sichtung, die sogenannte Triage, vor.

Vor der stationären Aufnahme werden die Klinik-Ärzte hinzugezogen

Sollte eine stationäre Aufnahme in Frage kommen, werden Medizinerinnen und Mediziner aus dem Städtischen zur Sichtung hinzugezogen, um die Einschätzung zu bestätigen. Dann folgt die Weiterbehandlung in der Klinik. „Wir arbeiten gemeinsam daran, Patienten noch gezielter der medizinisch sinnvollen Versorgungsebene zuzuführen“, sagt Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der KVSH.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) lobt das gemeinsame Zentrum: „So wird die ambulante und stationäre Notfallversorgung aus Patientensicht zu einer Einheit.“ Unterdessen bedankt sich der SKK-Geschäftsführer Roland Ventzke für die Fördergelder des Landes. Von den 1,1 Millionen Euro für die neuen Räume der Ambulanz seien 90 Prozent vom Land gekommen.

Während die Wartezimmer und Behandlungsräume des Zentrums schon fertig sind, wird am Zugang zu ihnen, der aktuell hinter dem Empfangstresen des Krankenhauses liegt, noch gearbeitet. Hier entstehen gerade weitere Räumlichkeiten, in die im vierten Quartal 2021 die Notaufnahme der Klinik ziehen soll. Dann sind stationäre und ambulante Behandlung nur noch einen Schritt voneinander entfernt. Doch bereits jetzt gibt es keine große Distanz mehr.

„Wenn wir Laboruntersuchungen brauchen, können diese an das Krankenhaus-Labor weitergereicht werden“, sagt Dennis Kramkowski, Notdienstkoordinator der KVSH. Und müsse etwa ein umgeknickter Fuß geröntgt werden, könne man die Geräte des SKK nutzen, ergänzt Schliffke. „Wir haben die Idee eines gemeinsamen Tresens auch baulich umgesetzt“, sagt SKK-Geschäftsführer Roland Ventzke.

Auch am UKSH gibt es im Notfall Hilfe

Wer außerhalb der Sprechzeiten des KVSH-Teams, das in den Abendstunden und am Wochenende da ist, ins Krankenhaus kommt, wird natürlich behandelt. Denn auch die Ärztinnen und Ärzte des SKK sind weiterhin im Einsatz. Ebenso finden Menschen auch Hilfe in der Notaufnahme des UKSH, die auf dem Klinikgelände in der Arnold-Heller-Straße untergebracht ist, auch wenn es beim Uniklinikum in Kiel keine Ambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung gibt.

UKSH-Sprecher Oliver Grieve betont, dass die Menschen im Zweifel lieber ins Krankenhaus kommen sollen, als zuhause zu bleiben. Ob starke Bauchschmerzen ein Blinddarmdurchbruch oder eine Magenverstimmung seien, könne man ja nicht selbst wissen, so Grieve. „Sollte sich dann zeigen, dass es nichts Schlimmes ist, wird gegebenenfalls angeraten, zum Hausarzt zu gehen.“