Schritt für Schritt geht es in Kiel weiter auf ein neues Verkehrssystem zu: In öffentlichen Veranstaltungen am Freitag und Sonnabend im Ostseekai wollen die Planer präsentieren, wie sie sich dem Netz nähern – und bitten die Stadtgesellschaft um Rückmeldungen. Die Pläne sind weit fortgeschritten.