Reportage - So lief der Gottesdienst an Heiligabend in der Ansgarkirche in Kiel

An Heiligabend erwartete Christinnen und Christen zum zweiten Mal ein Weihnachtsauftakt in der Pandemie. Unser Reporter hat den Gottesdienst in der Kieler Ansgarkirche an der Holtenauer Straße besucht und berichtet, wie es funktioniert hat.