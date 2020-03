Corona: So wird die Kieler Woche neu geplant

Kiel

Herr Dornberger, warum musste die Entscheidung über die Kieler Woche jetzt schon fallen?

Drei Gründe: Weil die Hoffnung, dass die Lage sich bis Ende Juni entspannt haben wird, ehrlicherweise jetzt schon utopisch ist. Weil die Fragen bei uns und bei unseren Partnern sich gehäuft haben; da mussten wir zu einer Antwort finden. Und, weil der Ausweichzeitraum im September insbesondere für Segelwettbewerbe jetzt noch frei war. Wir mussten die Lücke jetzt nutzen, bevor andere sich da positionieren.

Wird der Zeitraum 5. bis 13. September sicher zu halten sein?

Das hoffen wir. Aber wir werden die dynamische Lage beobachten und im Juli/August neu bewerten müssen.

Tragen Sie die Entscheidung voll mit?

Diese schwierige Entscheidung ist am Mittwochabend getroffen worden, und wir setzen sie um. Insofern tragen alle, die für die Kieler Woche in Verantwortung stehen, die Entscheidung mit. Selbst auf die Gefahr hin, dass die Basis für die Entscheidung sich noch ändert.

Was ist jetzt los im Kieler-Woche-Büro und in Ihrem Team?

Die Kieler Woche hat zuletzt 1948 im Herbst stattgefunden. Also: Die Situation ist für alle neu. Keiner weiß genau, was das jetzt wirklich heißt. Zurzeit konzentrieren wir uns auf die Kommunikation mit den Partnern. Sie sind dankbar für den neuen Planungshorizont und ziehen mit. Das Wochenende nutzen wir, um uns zu sortieren. Ab Montag werden wir operativ jedes Einzelprojekt durchgehen und gucken: Kriegen wir es sortiert, kriegen wir es umgesetzt, und welche Herausforderung bringt das mit sich?

Ist das Büro überhaupt arbeitsfähig? Die Corona-Lage trifft Sie ja wie alle anderen auch.

Es ist eine besondere Herausforderung. Mit telefonischer und digitaler Kommunikation, mit Homeoffice. Das gilt natürlich auch für unsere Partner. Allen geht es im Moment schlecht. Es ist eine herausfordernde Zeit, wie wir sie alle noch nicht erlebt haben.

Planen Sie die Kieler Woche für September jetzt 1:1 so wie ursprünglich für Juni?

Das kann leider nicht gelingen. Die Kieler Woche ist nicht 1:1 kopierbar. Zum Beispiel steht die Balloon-Sail im September nicht zur Verfügung. Die haben zu dem Datum eine andere Veranstaltung. Sie werden aber versuchen, an einem Tag mit Ballons raufzukommen. Das ist in Ordnung, und ich glaube, die Öffentlichkeit versteht das.

Können Sie den finanziellen Schaden für die Stadt Kiel schon beziffern?

Nein, das wäre reine Mutmaßung. Die Kosten und die Einnahmen einer Kieler Woche im September sind jetzt nicht abschließend zu kalkulieren.

Wie groß ist der gesamtwirtschaftliche Schaden?

Das können wir aus dem gleichen Grund jetzt noch nicht sagen. Nur so viel: Die Kieler Woche hat einen wirtschaftlichen Gesamtwert von etwa 80 bis 90 Millionen Euro. Das wäre der Schaden bei einem Totalausfall. Daran sehen Sie, dass eine Verschiebung in jedem Fall auch wirtschaftlich besser ist als eine Absage. Ein Totalausfall ist immer schlechter als ein Teilkasko-Schaden.

Wie weh tut Ihnen die Verschiebung persönlich?

Sie berührt mich als Kieler-Woche-Chef und als Mensch. Ich wollte im September in Elternzeit sein. Am 2. Februar ist meine zweite Tochter geboren. Ich hatte mich darauf gefreut. Aber als Kieler-Woche-Chef stehe ich in einer gesellschaftlichen Verantwortung, die ich über die privaten Bedürfnisse stelle. Sie lässt eine Elternzeit im September nicht zu. Das sieht nicht jeder so, aber ich sehe das so. Meine Frau war nicht begeistert, aber Gott sei Dank hat sie es verstanden und gesagt: Das musst Du jetzt so machen.

