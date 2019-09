Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ihre Pläne für Regionalzuschläge präzisiert, mit denen sie Lehrer in ländlichere Gegenden locken will. Die angehenden Lehrer müssen sich jedoch verpflichten, mindestens fünf Jahre in den genannten Kreisen im Landesdienst zu bleiben.