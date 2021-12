Kiel/Schönkirchen

Sonnengetränkt und doch eiskalt fließt die Schwentine an diesem Dezembermorgen unter der Brücke an der Oppendorfer Mühle. Nur das Brummen des Bootsmotors und das Surren des Elektrokeschers durchschneiden die Szenerie. Im Boot: Kilian Lauff und Jonas Behrens. In ihrem Kescher: eine Meerforelle, prall gefüllt mit Eiern. Wir werden Zeugen eines Projektes, um den Bestand der Forellen und Lachse in der Schwentine zu sichern.

Pro Kilo tragen laichreife Forellen etwa 1000 Eier

Fischwirtschaftsmeister Lauff steigt prustend aus dem Boot und ruft uns entgegen: „Unser Ziel ist es, die Dicken zu kriegen.“ Die Dicken sind die laichtragenden Weibchen, sogenannte Rogner. Und tatsächlich gilt die Regel: Pro Kilo Körpergewicht tragen diese etwa 1000 Eier. Das ist genau der Zustand, in dem Lauff und Behrens die Fische fangen wollen.

Den Hut auf hat hier Lars Reineke, genau genommen der Kieler Anglerverein „an de Waterkant“, dessen Gewässerwart Reineke ist. Der berichtet, dass der Bestandsschutz der Fische im Gebiet des Vereins bereits 30-jährige Tradition hat, lange Zeit von seinem Vorgänger Harald Lübke und Lauffs Vorgänger Ali Hahn geleistet wurde. Doch jetzt sind er und Lauff an der Reihe.

Anhand mehrerer Rechte, Ausnahmegenehmigungen und als Bestandsschutzprogramm des Landes Schleswig-Holstein dürfen sie die Fische jetzt und elektrisch fangen. Das bedeutet, dass sie Strom in das Wasser leiten, so einen Stromkreis erzeugen und die Fische in Richtung Kescher leiten, wo sie nur eingesammelt werden müssen. Nach wenigen Blicken und einem kurzen Handgriff weiß Lauff, ob sie die vielversprechenden Eier bereits abgelaicht haben – oder noch in sich tragen.

Als Beispiel massiert der Fischwirtschaftsmeister eine Ein-Kilo-Forelle über einem Auffangbecken. Man nennt das Abstreifen. Schnell schießt der orangene Rogen hinaus. Eigentlich jedoch bringen Lauff und Behrens die Fische in einem Transportbehälter in die Fischbrutanstalt Alt-Mühlendorf in Warder.

Dort werden die Eier der Weibchen mit dem Samen der Männchen, sogenannter Milchner, vermengt. Das Ziel: 20.000 junge Fische, vor allem Meerforellen, aufzuziehen und im Frühjahr wieder in die Schwentine zu setzen. Ihre Eltern werden nach wenigen Tagen bereits wieder ins Wasser gebracht.

Jeder Kanufahrer kann ein Laichbett zerstören

Das Projekt soll die Grundlage eines Jahrgangs in der Schwentine erhalten, berichtet Lauff. „Es kann schließlich immer etwas passieren: Da fährt hier ein Diesel-Lkw ins Wasser oder dort gibt es einen großen Erdrutsch.“ Auch unbedachte Kanufahrer können schon mit einem falschen Tritt ein Laichbett zerstören.

Damit das keine riesigen Auswirkungen hat, wachsen die kleinen Fische im Brutbecken auf und werden dann in die Natur entlassen. Das Ziel von Lauff und Co. ist, dass sie nur kurzfristig und gezielt in den Kreislauf des Lebens eingreifen. Sie wissen: „Die Eier werden sonst von anderen Tieren als Energiereserve gefressen“, so Behrens. Auch die allermeisten Jungfische fallen Raubfischen, Vögeln und anderen Fressfeinden zum Opfer.

„Wenn ein Prozent so groß wird wie diese Forelle hier, ist das ein Superschnitt“, sagt Lauff. Und auch dann sind Schweinswale, Seehunde oder Kormorane ständige Bedrohungen. Die meisten der Meerforellen weisen massive Spuren von Auseinandersetzungen auf. Aber sie haben es hoch die Schwentine geschafft, so Lauff: „Bis der Fisch hier ankommt, ist das richtig Glück.“

Und doch wächst inzwischen das Bewusstsein für den Bestandsschutz auch bei vielen Instanzen: Bevor baulich in die Natur eingegriffen wird, muss heute mehr Rücksicht genommen werden. In der Schwentine sei das dank einiger Verbesserungen in den letzten Jahren schon gut gelungen, die Art ist nicht gefährdet. Grundsätzlich lobt Lauff: „Die Schwentine ist im oberen Bereich extrem naturbelassen.“

Plötzlich ist der Kilolachs im Kescher

Das hat sich offenbar auch eine Lachsdame gedacht, die den beiden Fischern schließlich in den Kescher geht: Der Vormittag ist weit fortgeschritten, die Transportbehälter eigentlich bereits gefüllt – selbst der vom Lokal Oppendorfer Mühle gespendete Kaffee ist getrunken. Da gelingt der Fang des echten Brockens.

„Manche fahren dafür nach Norwegen“, sagt Lauff stolz, als er den Fisch in die Kamera hält. Etliche Kilo schwer und wunderschön in Form präsentiert sich das Weibchen – während wohl einige gar nicht wissen, dass sie den bekannten Fisch nicht nur in Grizzlydokus oder in weiter Ferne sehen können. Bis zu zehn Kilo schwer und einen Meter lang können die Fische werden. Und Lauff hält das Prachtexemplar in der Hand.

Mittel- und langfristiges Resultat: Auch Tausende junge Lachse werden im Frühjahr in die Schwentine gesetzt und von hier ins Leben aufbrechen. Die kurzfristige Folge: mehr Arbeit für Lauff und Behrens. Denn irgendwo müssen die beiden jetzt noch einen Milchner zum weiblichen Lachs auftreiben. Doch als die beiden grün Watbehosten wieder in den Sonnenschein hineinfahren, ist klar, dass es schlimmere Aufgaben geben kann.