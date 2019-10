Stockholm

Der erste Eindruck

Den Opener „Prisoners“ nahm das Publikum wohlwollend begleitet von viel Jubel auf und das erste von etlichen liebgewordenen Donnerwettern grollte durch den Saal. Sänger Zak Tell zollte den Gästen anschließend Respekt: „Thank you so much for selling out!“

Die Musik

Die Rhythmusfraktion um Drumm...