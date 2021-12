An den Friedrich-Junge-Schulen will die Stadt Kiel zeigen, was im Schulbau neuerdings so alles geht: Für 62,5 Millionen Euro sollen die Grundschule saniert und die Gemeinschaftsschule neu aufgesetzt werden. Extrem viel Geld und doch Einigkeit zwischen Fraktionen und Verwaltung. Das weckt Begehrlichkeiten.