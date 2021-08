Kiel

Die Corona-Pandemie bringt für Kinder und Jugendliche besondere Belastungen mit sich. Um junge Kielerinnen und Kieler zu unterstützen, sollen in Kiel weitere Angebote geschaffen werden Doch nicht bei jedem Projekt ist die Finanzierung geklärt, wie Jugenddezernentin Renate Treutel in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt erklärt hat.

Nicht gesichert seien etwa mögliche Maßnahmen zur Stärkung der Jugend- und Mädchentreffs in Form von befristeten Stundenerhöhungen des Personals. Damit könnten die Treffs ihre Angebote und Öffnungszeiten teilweise ausweiten.

Es würde sich ein finanzieller Mehrbedarf von bis zu 275.000 Euro pro Jahr ergeben, heißt es in einer Geschäftlichen Mitteilung der Verwaltung. Eventuell könnte sich hier noch die Finanzierung aus einem Förderprogramm des Landes ergeben.

Aufsuchende Jugendarbeit kann bei Konflikten mit Jugendlichen vermitteln

Auch für die aufsuchende Jugendarbeit soll es weitere Mittel in Höhe von 200.000 Euro geben, die Finanzierung ist hier ebenfalls unklar. Eventuell könnten die Kosten durch Bundesmittel gedeckt werden. Die aufsuchende Jugendarbeit kann helfen, um bei Konflikten mit Jugendlichem im öffentlichen Raum zu vermitteln – etwa, wenn diese durch Feiern in Parks oder an Stränden die Anwohnerinnen und Anwohner stören.

Zu den anderen Maßnahmen, die von der Stadt Kiel und den Trägern der Jugendeinrichtungen angedacht sind, zählt laut dem Konzept in der Geschäftlichen Mitteilung unter anderem auch die Aufstockung personeller Ressourcen für die Familienhebammen. Hierfür soll ein Förderantrag gestellt werden. Bereits beantragt ist die Förderung von Aktionstagen für Kinder, die noch nicht in einer Kita sind, um so ein Brückenangebot zum Kita-Einstieg zu schaffen. Gestärkt werden sollen zudem die Sprachförderung in Kitas und die Schulsozialarbeit.

Angebote soll es jedoch nicht nur in Präsenz geben. Für Kinder und Jugendliche in Quarantäne will die Stadt Online-Gruppen einrichten, in denen sie sich mit jungen Menschen in ähnlichen Situationen austauschen können. Angeboten würden die digitalen Runden von Mitarbeitenden der Erziehungsberatungsstellen, heißt es in der Geschäftlichen Mitteilung.

Viele verschiedene Fördertöpfe machen die Umsetzung der Angebote zur Herausforderung

Für die meisten Projekte sind oder werden Fördermittel von Bund und Land beantragt. Die vielen verschiedenen Fördertöpfe machten die Umsetzungen der Maßnahmen anspruchsvoll, schildert Jugendamtsleiterin Marion Muerköster. „Es ist schwierig, das nacheinander zu verfolgen.“

Untätig geblieben sind Stadt und Träger dennoch nicht. In den vergangenen Monaten gab es in verschiedenen Bereichen bereits Angebote: bei den frühen Hilfen für Familien mit kleinen Kindern ebenso wie in Kitas und Familienzentren. Auch in den Schulen gab und gibt es verschiedene Initiativen, zu denen unter anderem „Lernchancen.SH“, also der sogenannte Lernsommer, gehört.

Mit den verschiedenen Angeboten, so heißt es in der Geschäftlichen Mitteilung, sollen die Folgen der Pandemie für Kinder, Jugendliche und ihre Familien abgemildert werden. Das Konzept soll dazu fortlaufend weiterentwickelt werden – auch mit Blick auf die finanziellen Rahmenbedingungen.