Momente der Stille, um in Kiel ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt und gegen Corona-Demos zu setzen: Das war der Hintergrund für eine Aktion am Donnerstag rund um den Kleinen Kiel. Ab 17.30 Uhr versammelten sich zahlreiche Menschen mit Lichtern um das Binnengewässer.

„Mir war wichtig, ein stilles Zeichen zu setzen, um die Ordnungskräfte nicht noch zusätzlich zu belasten“, sagte Initiatorin Ulrike Pollakowski, Vorsitzende im Ortsbeirat Wik. Daher habe sie keine Demonstration anmelden wollen, sondern sich für die Lichterkette um den Kleinen Kiel unter dem Motto „Kiel für Zusammenhalt und Solidarität und in Gedenken derer, die mit oder an Corona gestorben sind“ entschieden.

Entsprechend gab es für die Aktion im Vorfeld auch keinen öffentlichen Aufruf in den sozialen Netzwerken oder über andere Kanäle. Die Ankündigung war nur in Pollakowskis Netzwerk in der Kieler Partei- und Zivilgesellschaft gestreut worden. Die Unterstützer kamen trotz nasskalten Februar-Wetters.

Professor: „Erschreckend effektive Desinformationskampagne“

Die bei Polizei und städtischer Ordnungsbehörde angemeldete Versammlung richte sich auch in Richtung der Menschen, die gegen Pandemie-Maßnahmen demonstrierten und sich nicht an Regeln hielten, die für alle gelten sollten, sagte Pollakowski. Schließlich sehe man die Belastungen im Gesundheitssystem und die Folgen für viele Mitmenschen durch die Pandemie.

Es war eine stille Lichtaktion am Kleinen Kiel. Quelle: Uwe Paesler

Unter anderem eine Gruppe der Initiative „Omas gegen Rechts“ hatte den Weg zur Aktion gewählt, „um für Toleranz und gegen die Unterwanderung von Demonstrationen durch rechte Gruppe ein Zeichen zu setzen“, sagte eine Teilnehmerin. Solange es nötig sei, könne sie sich weitere solche Initiativen vorstellen.

Für Reinhard von Hanxleden, Professor am Institut für Informatik an der Christian-Albrechts-Universität, gab es verschiedene Gründe, den Weg zum Kleinen Kiel zu wählen. Zwar verfüge man seit gut einem Jahr über einen sicheren Impfstoff, der mittlerweile milliardenfach verimpft worden sei. „Gleichzeitig erleben wir eine erschreckend effektive Desinformationskampagne, die zu weiteren, vermeidbaren Coronaopfern führt“, sagte von Hanxleben.

Apotheker Stöhr: Zeichen für Solidarität und Hinweis an Politik

Die besagte Kampagne führe aus seiner Sicht zu einem „bisher nicht dagewesenen Angriff auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es scheint jetzt höchste Zeit, dies nicht mehr nur im Privaten zu beklagen, sondern auch öffentlich dagegenzuhalten“.

Ulrike Pollakowski hatte die Lichtaktion rund um den Kleinen Kiel ins Leben gerufen. Quelle: Uwe Paesler

Der Kieler Peter Lohse war gekommen, um der Corona-Toten zu gedenken und seine Solidarität mit den Menschen in den Krankenhäusern zu zeigen. „Und um ein Zeichen zu setzen gegen Corona-Leugner. Wir sind mehr als die“, sagte Lohse. So sah es auch Teilnehmerin Ingrid Lietzow. „Viele Menschen denken derzeit nicht an andere. Für mich ist das ein Grund, hier zu stehen.“

Auch Ulrich Stöhr, lange Betreiber der Belvedere-Apotheke in Kiel-Wik, wollte am Kleinen Kiel ein Zeichen setzen. Ihm ging es weniger um einen Protest gegen eine Gruppe: „Ich möchte meine Solidarität gegenüber den Menschen zeigen, die von Corona betroffen sind und damit zu kämpfen haben.“

Zum Zweiten sei die Aktion für ihn auch ein Frage in Richtung Politik, ob man in der Pandemie auf dem richtigen Weg sei. Ein Beispiel: 14 von 15 Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein übermittelten Daten noch per Fax. Da bestehe Handlungsbedarf. „Da muss die Politik mehr PS auf die Straße bringen“, sagte Stöhr.

Für den ehemaligen Apotheker war auch wichtig, dass sich für die Lichter-Aktion Einzelne und keine Organisationen Gedanken gemacht hatten. „Klein und smart kann auch gut sein – wie dieses Kieler Zeichen“, sagte Stöhr. Organisatorin Pollakowski hofft auf einen Nachahmungseffekt: „Es wäre schön, wenn die Aktion ein Impuls für Menschen ist, auch über Ideen nachzudenken.“