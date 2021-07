Kiel

Erstmals seit Jahren startet an diesem Freitag wieder ein Sommermarkt in Kiel. Die Arbeiter waren am Donnerstag noch mit Hochdruck mit dem Aufbau beschäftigt. Mit einem extra konzipierten Corona-Hygienekonzept sollen die Besucher zehn Tage lang ganz sicher Spaß haben. Was müssen die Jahrmarkt-Gäste wissen?

„Eigentlich müssen die Besucher vor allem Spaß mitbringen und genießen“, sagt Marco Lange (41). Der Präsident des Schaustellerverbandes Schleswig-Holstein packt gerade bei seinen Kollegen noch kräftig mit an. Doch zum Plaudern muss immer Zeit sein. Flink zieht er seine Arbeitshandschuhe aus und schlendert schon mal zu seinem Fahrgeschäft.

Eine Kinder-Achterbahn mit 18 verschiedenen bunten Fahrzeugen. Vom Feuerwehrauto über ein Batman-Mobil bis zum Abschleppwagen ist alles dabei. Zudem hat er noch eine Schmalzkuchen-Bäckerei. „Ich bin froh, dass wir wieder da sind“, sagt er und atmet kräftig durch.

Zuvor war er bei seinem allerersten Jahrmarkt in diesem Jahr in Rendsburg. Am Dienstag hat er hier in Kiel schon alles aufgebaut. „In Rendsburg lief es den Umständen entsprechend gut“, sagt er. „Wir merken, wie sehr sich die Leute freuen, dass wir wieder da sind.“

Auf dem Jahrmarkt in Kiel: 1000 Besucher können gleichzeitig auf den Wilhelmplatz

Rund 2500 Besucher waren vor Corona in Rendsburg auf dem Jahrmarkt üblicherweise unterwegs. Jetzt sind in Rendsburg maximal 700 Menschen gleichzeitig erlaubt. In Kiel dürfen es bei diesem Sommermarkt 300 mehr sein. Es sind also auf dem Jahrmarkt 1000 Personen erlaubt. Sonst schlendern in Kiel durchaus schon mal 3000 bis 4000 Besucher gleichzeitig über den Wilhelmplatz.

Was gibt es für Corona-Einschränkungen? „Ein Securitydienst der Stadt wird den Einlass überprüfen“, sagt Marco Lange. Dabei ginge es nur ums Registrieren und Zählen. Das geschieht über die Luca-App oder analog per Zettel, auf dem der Besucher Name und Anschrift hinterlassen muss.

Kein Test erforderlich, um den Sommermarkt in Kiel zu besuchen

„Die drei G’s spielen diesmal keine Rolle“, so der Schausteller. Das heißt, dass es egal ist, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Jeder darf zum Jahrmarkt in Kiel kommen.

An den Fahrgeschäften und Buden selbst werden die Betreiber Ständer mit Desinfektionsmittel aufstellen. Sodass schon beim Einsteigen in Fahrgeschäfte alles sicher ist. Zudem werden die Schausteller alles regelmäßig desinfizieren. „Unter anderem natürlich auch unsere Fahrchips nach jeder Nutzung“, so Marco Lange.

Auch auf den nötigen Abstand werden die Betreiber achten. Bei Marco Lange in der Kinder-Achterbahn ist das kein Problem. Seine Autos haben auf der Achterbahn einen Abstand von 1,80 Meter.

Ob die Corona-Auflagen Stress bedeuten? „Nein“, sagt Marco Lange. „Wir waren ja schon letztes Jahr im Herbst in Kiel. Wir haben unser Konzept, wissen, worauf es ankommt.“ Die Sicherheit für die Kunden aber auch für die eigene Familie stehe immer an erster Stelle.

Nur 56 Geschäfte beim Jahrmarkt in Kiel

Normalerweise sind rund 70 Geschäfte in Kiel dabei. Diesmal wurde die Anzahl durch die Stadt auf 56 begrenzt. „Es wird aber trotzdem ein schöner, freundlicher Familien-Jahrmarkt“, verspricht Marco Lange.

„Nur auf große Wurstzelte, Imbisse zum Reinsetzen und riesige Fahrgeschäfte wie eine Achterbahn mussten wir verzichten. Die funktionieren unter den Corona-Bedingungen nicht.“ Vor drei Wochen hatten die Schausteller das Okay der Stadt Kiel bekommen. Seitdem freuen sie sich riesig.

Öffnungszeiten des Jahrmarkts in Kiel 2021

An diesem Freitag, 9. Juli 2021 , öffnet der Jahrmarkt in Kiel um 14 Uhr. Zehn Tage lang steht dem Spaß von 14 bis 22 Uhr dann nichts mehr im Wege.

Freitags und sonnabends gibt es sogar bis 23 Uhr Nervenkitzel und Jahrmarkt-Atmosphäre. Letzter Jahrmarkt-Tag ist Sonntag, 18. Juli 2021.