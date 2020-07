Kiel

„Bei gutem Wetter kommen die Leute auch“, sagt Nesimi Temel und blickt am Sonnabend gegen 14 Uhr in den Himmel, der tatsächlich bis zum Ende des Tages trocken bleiben sollte. Ein ungewohntes Glück auch für das Team des Sportparks. Seit die Frauen und Männer von der Stadtmission am Morgen mit dem Aufbau begonnen hatten, haben bereits fünf Regenattacken Verdruss und so manche Programmänderung ausgelöst.

Regen verhinderte Hüpfburg

„Warum gibt’s keine Hüpfburg“, fragt ein Mädchen mit enttäuschtem Gesichtsausdruck und bekommt zu hören: Zu viel Regen, zu nass, zu gefährlich eben. Am Sonntag werde es aber bestimmt klappen, lautet das tröstliche Versprechen an die Kleine. Wenige Meter entfernt pustet die sechsjährige Ece große Seifenblasen in den nun blauen Himmel über dem Blaupark. Und wenn sie genug davon hat, schlägt sie auf dem grünen Rasen ein formschönes Rad und gleich noch eines hinterher.

Chillbox bietet Musik-Workshops

„Sie braucht viel Bewegung“, sagt ihr Papa Nesimi Temel, der zugleich betont, dass kleine Leute noch andere Bedürfnisse haben. Zuhause kann Ece zwar auch im Garten toben, doch es fehlen die anderen Kinder. Genau deshalb kommt Ece, deren großer Bruder gerade nebenan im Jugendtreff Chillbox bei einem Musik-Workshop Songs einstudiert, seit Ferienbeginn immer wieder in den Sportpark.

Tanzeinlagen mit Seifenblasen

Dort lässt an diesem Tag die Performance-Künstlerin Nadine Künzer als „Harlekin on Fire“ immer mal wieder die Augen des jungen Publikums leuchten, indem sie zum Beispiel Tanzeinlagen ganz umhüllt von riesigen Seifenblasen gibt. Eigentlich war Nadine ja für den Playground zur Kieler Woche gebucht. Nachdem das Jugend-Event im Ratsdienergarten aus bekannten Gründen ins Wasser gefallen war, ist sie jetzt froh, überhaupt einen kleinen Auftrag ergattert zu haben. „Voll erwischt“ worden ist sie nach eigenen Worten vom Corona-Loch, aber unterkriegen lassen will sich die studierte Geowissenschaftlerin nicht.

Spaß zuhause statt Fernreise

Nicht untergehen darf nach Überzeugung der Verantwortlichen von Stadt und Stadtmission in diesen Zeiten der Nachwuchs. 30 000 Euro hat die Ratsversammlung bewilligt, damit als Ersatz für die vielfach ausgefallenen Ferienreisen wenigstens ein attraktives Angebot zu kreativer und sportlicher Betätigung vor der Haustür geschaffen werden kann. Wobei die Ansprüche oft gar nicht so extravagant sind. Viele Kinder sind schon glücklich, wenn sie malen oder sich im Torwandschießen üben dürfen, heißt es im Betreuungsteam. Und die gute alte Hüpfburg zieht ebenfalls immer noch.

Große Sprünge mit BMX-Bikes

Die Älteren unter den Jungen kommen unterdessen in der Chillbox auf ihre Kosten – bei den sehr gut nachgefragten und meist ausgebuchten Musik-Workshops. Oder beim Basketball mit echten Könnern in dieser Sportart. Sehr gemischt ist indes die Szene an der Skate-Anlage im Sportpark. Jungs und Mädels mit noch nicht einmal zehn Jahren über dort Kunststücke, und die großen wie der 19-jährige Lasse können sie schon längst. Ferien im eigentlichen Sinn hat der Azubi nicht mehr, aber am Wochenende oder zuweilen nach Feierabend mit dem BMX-Bike große Sprünge machen, das ist für ihn immer wieder so etwas wie ein kleiner Urlaub oder zumindest eine kleine Flucht aus dem Alltag.

Der „Sommer im Blaupark“ währt noch bis zum 8. August und wartet täglich von 11 Uhr an mit Programm auf. Highlights in dieser Woche sind unter anderem das Kunstcamp Katzheide sowie Workshops von Siebdruck über Boxen bis Bogenschießen.

