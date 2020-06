Initiative will den Stadtteil stärken

Kiel

„Gemeinsam für Friedrichsort“ heißt das Projekt mit dem Internetauftritt „Sommer in Friedrichsort“. „Wir wollen in dieser besonderen Zeit die Chance nutzen, in die Zukunft zu blicken und Optimismus zu säen“, sagt Kiwi-Mitarbeiterin Sarah Friese, die ein Riesenpotenzial im Stadtteil sieht. Die Basis seien vier Säulen: Mobilität, Baustellenkommunikation, Stadtteilzentrum und „Sommer in Friedrichsort“. Nach sehr viel Unmut im Stadtteil nicht nur über die geplante Schusterkrug-Sperrung habe man überlegt: „Was können wir Gutes tun für Friedrichsort“, so Steffi Harms vom Referat für Wirtschaft. So sei man auf die vier Bausteine gekommen.

Mobilität klug kombinieren

Beim Thema Mobilität habe man mit dem Mobilitätsmanagement zusammengearbeitet. Dahinter stecke der Versuch, die Bürger zum Umdenken zu bewegen. „Wir möchten animieren, kürzere Strecken zu Fuß zu gehen, das Fahrrad oder die Sprottenflotte zu nutzen“, sagt Harms. Die Anbindung Friedrichsorts an die Fördeschifffahrt biete die Möglichkeit, klug zu kombinieren: zum Beispiel mit dem Rad auf den Fördedampfer oder über Holtenau Ost zur Kanalfähre und dann mit dem Bus weiter. Das könnte den Verkehr im Stadtteil entlasten, so Harms. Ortsbeiratsmitglied Maren Schomaker ( CDU) hält dagegen: Die Idee sei theoretisch gut, gelte aber nur für einen kleinen Teil der Bürger. Zum Thema Baustellenkommunikation wurde eine Flyer entwickelt, „die werden auch direkt an der Baustelle verteilt. Darin informieren wir über die geänderte Streckenführung der Busse.“

Standorte zusammenbringen

Die dritte Säule Stadteilzentrum beinhaltet auch das Industriegebiet „Strandort“ sowie die Festung Friedrichsort. Hier gelte es, so Friese, „die Standorte zusammenzubringen und Zäune zu überwinden“ – den Strand mit dem Stadtteilzentrum, die Gewerbestandorte mit der Festung, den Strand mit der Festung sowie das Stadtteilzentrum mit der Festung. Dabei sei es wichtig, Kooperationen zu fördern („Gewerbe pusht sich miteinander“), ein Stadtteilmarketing aufzubauen („Wie kriegen wir die Besucher nicht nur an den Strand?“), die Besucher zu lenken – auch im Hinblick auf die Baustellensituation, und zuletzt: „Neues entstehen lassen und Themen entwickeln.“

Internetauftritt bald online

Die vierte Säule ist der Internetauftritt (www.sommer-friedrichsort.de), der noch diesen Monat online gehen soll und von Kiwi-Mitarbeiterin Anna Wutzdorff aufgebaut und betreut wird. Mit Veranstaltungen, Orten, Erlebnissen und Wissenswertem über den Stadtteil soll die Seite „Lust auf Friedrichsort machen“, so Wutzdorff. Die Angebote können gefiltert werden. Als Extra gibt es einen Zufallsbutton als Entscheidungshilfe. Zu den einzelnen Angeboten werden die direkten Infos mitgeliefert. Anfahrtsbeschreibungen inklusive Sperrungen und Parkplätzen gehören ebenfalls zum Service. Der Fokus liege natürlich auf den alternativen Bewegungsmitteln, so Wutzdorff. „Wir wollen die Menschen motivieren, das Auto auch mal stehen zu lassen.“

Das Konzept ist langfristig ausgelegt und soll sich weiterentwickeln. Vor allem beim Internetauftritt ist man auf Mithilfe der Bürger und deren Ortskenntnisse angewiesen. „Es steht und fällt mit den Akteuren vor Ort. So werden die Seiten mit Leben gefüllt“, sagt Kiwi-Mitarbeiter Philip Weiß.

