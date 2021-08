Kiel

Die Stadt Kiel behandelt die Anbieter von E-Carsharing weiter bevorzugt. Sie zahlen eine verminderte Sondernutzungsgebühr für die Abstellflächen ihrer Mietwagen wie hier auf dem Wilhelmplatz. Die Sonderregelung gilt seit 2018 und ist jetzt um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert worden. Das hat der Finanzausschuss der Ratsversammlung auf Antrag von SPD, Grünen und FDP einstimmig beschlossen. Begründung: Carsharing liege im öffentlichen Interesse von Verkehrswende und Klimaschutz. „Ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt in Kiel rund zehn private Pkw“, heißt es in der Antragsbegründung. Derzeit teilten sich in Kiel rund 2000 Nutzerinnen und Nutzer rund 100 Fahrzeuge.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ratsherr Stefan Kruber (CDU) nannte die rot-grüne Verkehrspolitik in Kiel, für die die FDP noch mitverantwortlich sei, zwar „erschütternd schlecht“ und benotete sie mit „sechs minus mit zwei Totenköpfen“, sagte aber: „Wenigstens diese Einzelmaßnahme macht Sinn.“ Anke Oetken (Grüne) wies die Kritik an der Verkehrspolitik zurück.