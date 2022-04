Kiel

Bloß raus und die Sonnenstrahlen genießen, war die Devise am Osterwochenende. Viele Kielerinnen und Kieler nutzten das schöne Wetter für kleine und große Ausflüge in die Stadt oder ins Grüne. Ob allein, mit Familie und Freunden oder als Paar unterwegs, am Strand oder im Wald, an Ostsee und Schwentine, an West- und Ostufer: Die Stimmung stieg mit den steigenden Temperaturen. Für Erlebnishungrige gab es reichlich Programm – auf dem Jahrmarkt, auf dem Sportplatz mit einem Kieler-Woche-Vorgeschmack oder auch beim traditionellen Osterfeuer. Wir haben Eindrücke und Momentaufnahmen von den schönsten Ecken und Veranstaltungen Kiels gesammelt.

Von Petra Krause und Rieke Beckwermert