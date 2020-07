An welchem Sonntag dürfen die Geschäfte in der Innenstadt dieses Jahr noch einmal öffnen? Darüber streitet sich Kiel-Marketing mit Gewerkschaft und Kirche. Denn weil es in diesem Jahr weder einen Bauernmarkt noch Skandinavientage geben wird, entfällt auch der Anlass für eine Sonntagsöffnung.