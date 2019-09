Kiel

Für die Arbeiten an der Innenstadtkreuzung wird der Bereich Sophienblatt/ Gablenzstraße/ Hummelwiese von Donnerstag, 12. September, 20 Uhr, bis Montag, 16. September, 5 Uhr gesperrt. Das bringt Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich: Autos und ÖPNV-Busse müssen Umleitungen fahren, Fußgänger und Radfahrer sollen den Bereich auf den Geh- und Radwegen mit leichten Beeinträchtigungen durchqueren können.

Die Umleitungen für Autos und Busse führen über Hopfenstraße, Königsweg, Rondeel und Alte Lübecker Chaussee oder Hamburger Chaussee beziehungsweise über Kaistraße, Bahnhofstraße, Schwedendamm, Werftstraße. Da die Busse auf den Ausweichstrecken keine eigenen Spuren haben, wird mit Busverspätungen gerechnet.

Die Haltestellen Hummelwiese und Gablenzstraße entfallen

Die Haltestellen Hummelweise und Gablenzstraße können die Busse nicht anfahren. Ersatzhaltestellen werden eingerichtet im Königsweg vor dem Autohaus an der Hummelwiese sowie in der Kaistraße gegenüber dem Hotel Atlantic am Hauptbahnhof.

Buslinien, die sonst über die Gablenzbrücke fahren, halten stadteinwärts an der Ersatzhaltestelle in der Kaistraße und stadtauswärts vor der Kaisertreppe des Hauptbahnhofs. Die KVG informiert auf ihrer Webseite, welche Buslinien betroffen sind und wie sie genau fahren.

Nur wenige Buslinien fahren von Donnerstagabend bis Montagfrüh noch die große Haltestelle im Bereich Hauptbahnhof/Sophienhof an. Autofahrer dürfen zurzeit nicht vom Stresemannplatz/Ziegelteich ins Sophienblatt (Richtung Hauptbahnhof) einbiegen. Sie werden während der Bauarbeiten weiträumig umgeleitet über Ziegelteich/Schützenwall/B 76.

Verkehrsführung der Kreuzung wird geändert

Während der Vollsperrung will die Stadt die Verkehrsführung an der Kreuzung ändern. Künftig soll man von der Gablenzstraße nach links in das Sophienblatt abbiegen können. Allerdings wird im Gegenzug die Ausfahrt aus Richtung Hummelwiese gesperrt. Die Maßnahme gehört zu einer Reihe von Änderungen im Verkehr, die zur Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid am Theodor-Heuss-Ring führen sollen.

Nach dem Ende der Arbeiten soll die Bahnhofstraße für Lkw gesperrt werden, sobald sich der Verkehr auf die neue Verkehrssituation eingestellt hat und die Beschilderung angepasst wurde.

Damit wird der Lkw-Verkehr insbesondere vom Norwegenkai am Ostufer über die Gablenzbrücke und die Gablenzstraße nach links ins Sophienblatt geleitet, um über die Hamburger Chaussee und den Waldwiesenkreisel auf den Theodor-Heuss-Ring zu gelangen. Bisher war der Schwerlastverkehr auf kürzerem Weg über Schwedendamm und Bahnhofstraße auf den Theodor-Heuss-Ring geführt worden.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.