Im Dezember 1931 machte Rosi Posner in ihrer Wohnung im Sophienblatt 60 in Kiel ihr berühmtes Foto. Heute gehört das Gebäude mit der Hausnummer dem Kirchenkreis Altholstein. Pröpstin Almut Witt erklärt, was sie an der Aktion „Licht zeigen“ so berührt und warum sie sich daran beteiligt.

Von Dennis Betzholz