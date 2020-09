Kiel

Die fünf Teilnehmer hatten 90 Minuten Zeit, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ihre Kreationen sind noch bis Sonnabend, 19. September, in der Einkaufspassage zu sehen. Wer den begehrten Wanderpokal gewinnt, entscheidet eine vierköpfige Jury.

Unter dem diesjährigen Thema „Upcycling“ sollten die Teilnehmer alte und scheinbar nutzlose Dinge zu einer neuen künstlerischen Darstellung verarbeiten. „Natürlich muss das Gesteck auch das Thema aufgreifen und repräsentieren“, sagte Azubi Simon Hubrich. Der angehende Florist hat sein Werk unter anderem mit alten Flaschen und Dosen gespickt.

„Nach Ende des Berufswettkampfes werden die Einzelarbeiten abgebaut und in den jeweiligen Betrieb überführt, dort werden sie voraussichtlich weiterhin ausgestellt“, so Hubrich aus der Hubrich Blütenwerkstatt, die in diesem Jahr zum ersten Mal teilgenommen hat.

Mit Maske Blumen stecken

Auch Corona spielte bei dem Wettbewerb eine Rolle – die geltenden Hygieneregeln mussten auch während des Dekorierens eingehalten werden: „Ohne Mund -und Nasenschutz kommt man ja sowieso nicht in den Sophienhof rein“, sagt Hubrich. Und auch Leonie Thoms, eine weitere Teilnehmerin, hatte mit den Bedingungen zu kämpfen, „Dieses Jahr waren wir sehr eingeschränkt und mussten mit Maske stecken“, erklärte die Auszubildende von der Blumenecke Schönbeck. „Leider ist es hier drin sehr warm, aber es hat natürlich trotzdem viel Spaß gemacht“, fügte sie hinzu.

Auch der inzwischen 24. Wettbewerb in dieser Kategorie wurde im Sophienhof in Kiel ausgetragen. „Wir danken dem Sophienhof für die freundliche Unterstützung dieser Veranstaltung und freuen uns auf zahlreiche begeisterungsfähige Besucher“, so Michael Bergmann, Geschäftsführer des Fachverbandes Deutscher Floristen.

Organisiert wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Berufsbildungszentrum Kiel Nord e.V., der Gartenbau und Floristik Bezirksstelle Kiel / Neumünster und natürlich den Ausbildungsbetrieben aus der Region.

Von Jonas Kruse