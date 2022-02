Sophienblatt in Kiel - Sophienkontor am Hauptbahnhof: Neubau geht in die finale Bauphase

Am Sophienblatt in Kiel schließt sich eine Lücke: Der Neubau namens Sophienkontor soll als Geschäfts- und Bürobau ab Mai in zentraler Lage als Anlaufstelle dienen. Das Gerüst ist jetzt abgebaut und die finale Bauphase beginnt.