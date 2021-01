Kiel

Das Sozialkaufhaus Echt.Gut. ist ein Paradies für Schnäppchenjäger und Sparsame, für Menschen, die nachhaltig leben, auf Vintage stehen oder bedürftig sind. Hier in der Hasseer Straße 49, wo sonst ein Kommen und Gehen herrscht, wo Kieler gebrauchte Sachen abgeben oder zu günstigen Preisen erstehen, ist es jetzt ziemlich ruhig. Kein Kunde weit und breit. Nur die Mitarbeiter halten die Stellung.

Appell an die Kieler: Weiter Gebrauchtes einkaufen und spenden

"Die Mitarbeiter sind noch hier, weil wir zur Stadtmission gehören und es geförderte Stellen sind“, berichtet Echt.Gut.-Teamleiterin Ina Müller. Verkauft wird nun über Instagram und Ebay-Kleinanzeigen. „Trotz der Online-Verkäufe haben wir Einbußen von fast 95 Prozent.“ Daher appelliert Müller an alle Kieler, weiter Dinge zu spenden und auch online im Sozialkaufhaus einzukaufen.

„Diese Woche bieten wir auf Ebay Playmobil an. Wenn schon Kinder im Lockdown sind, haben die wenigstens etwas zum Spielen. Wir gucken, was gerade gesucht wird, und durchforsten unsere Spenden“, sagt Müller. Kim Hase, Mitarbeiterin im Marketing, berichtet: „Für viele sind wir gerade in dieser Zeit der einzige Anlaufpunkt für eine günstige Einrichtung oder warme Winterkleidung.“

Zuletzt hat sie Pullis fotografiert und auf Instagram zum Kauf angeboten. „Verschickt werden die Sachen dann nicht, sondern die Kunden holen sie hier ab.“ Möbel werden weiterhin bis zur Haustür geliefert, und wer bedürftig ist, bekommt auf die ohnehin günstigen Gebrauchtmöbel noch 20 Prozent Rabatt.

Jens Wilken (60) ist froh, dass es trotz Lockdown im Echt.Gut. weitergeht. Er gehört zu den 21 Mitarbeitern, die zuvor langzeitarbeitslos waren und über den sozialen Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Eben noch hat er bei der Verladung von fünf Matratzen für die Frauennotunterkunft geholfen.

Mitarbeiter haben wenig zu tun

Jetzt baut er einen Kleiderschrank auf – der einzige in dieser Woche. Das meterlange, braune Möbelstück kommt aus einer Kieler Ferienwohnung, deren Einrichtung der Besitzer erneuern wollte und komplett an das Kaufhaus gespendet hat. Es wäre schön, meint Wilken, wenn auch trotz Corona noch mehr Menschen Möbel spenden würden, „dann hätten wir wesentlich mehr zu tun, im Moment ist es so mager“.

Sein Kollege, der 49-jährige Nikolay Ginsheimer, nutzt die ruhige Zeit und tüftelt an einer alten Standuhr. „Ich versuche, das Uhrwerk wieder zum Leben zu bringen.“ Er sei kein Uhrmacher, sagt Ginsheimer, sondern habe einst Kunst studiert und Tischler gelernt. Nach einer langen Arbeitslosigkeit sei er nun froh, hier zu sein. „Ich habe Spaß“, versichert der gebürtige Sowjetbürger und sucht sich Werkzeug für die Reparatur zusammen.

Zur Galerie So sieht's im Sozialkaufhaus Echt.Gut. im Lockdown.

Kundin darf vorbeikommen und sich eine Lampe aussuchen

Auch die Verkäuferin Nadine Ehlert (29) beschäftigt sich. „Mit Putzen, Aufräumen, Aussortieren“, sagt sie knapp und ist schon wieder weg. Ihr Kollege Carsten Heinrich (58) hat offenbar mehr Zeit und ist in Plauderlaune: „Wir kriegen am Montag Besuch von einer weit über 80-jährigen Dame, die verzweifelt eine Deckenlampe sucht. Sie kann sich hier eine aussuchen. Es ist schön, dass wir da helfen können.“ Dann erzählt Heinrich, wie sich der Kundenkreis verschoben habe: „Viele achten zwar immer noch auf Nachhaltigkeit, seit Corona aber noch mehr auf den Geldbeutel. Manche sind in Kurzarbeit und müssen sparsamer sein.“

Ein Stockwerk tiefer, im Keller, ist der Lockdown ebenfalls zu spüren. Dort befinden sich das Lager des Kaufhauses und die Werkstatt der Stadtmission. Anette Müller und Petra Brüning (beide 53) wühlen sich durch Mengen von Sachspenden. „ Klamotten und Elektro, Spiele und Spielsachen, Keramik und Glas“, zählt Brüning auf. Sie ist ehrenamtlich im Einsatz: „Von 8 bis 13.30 Uhr, von Montag bis Freitag“.

Aufräumen und Sortieren ist besser als gar nichts tun

Das Team sei so toll und die Arbeit besser als das Nichtstun. Im Lager hinter den beiden Frauen stapeln sich Dinge. „Die werden alle gebraucht und verkauft“, ist sich Anette Müller sicher. Was kaputt ist, kommt in die große Mülltonne, was staubig ist, wird abgewaschen.

In der Holzwerkstatt nebenan drechselt Teamleiter Bernd Bartelsen (58) einsam und allein an einem Stück Ulmenholz. „Sonst arbeiten hier pro Tag bis zu 50 Menschen aus der Wohnungslosen-, der Straffälligen- und der psychiatrischen Hilfe“, erklärt der Tischler.

Sie reparieren Möbel für das Sozialkaufhaus und stellen Neues aus Altem her: „Wir machen viel Upcycling und Recycling, Dinge, die für den Verkauf gedacht sind.“ Das Stück in der Drechselbank sei jedoch unverkäuflich. Die Schale aus Ulme ist für den Kieler, der nicht nur das Holz gespendet hat, sondern auch einen größeren Geldbetrag. Diese Art von Unterstützung hilft natürlich auch. Besonders in diesen Zeiten.

Kunden und Spender können sich an das Sozialkaufhaus Echt.Gut. wenden unter der Telefonnummer 0431/26044570 oder per Mail an info@echtgut-kiel.de. Weitere Infos gibt es bei Echt.Gut.