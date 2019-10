Erst etwas mehr als zehn Monate ist es her, dass eine Jury das Büro MVRDV aus Rotterdam zum Sieger des Architektenwettbewerbs für die Bebauung an der Werftbahnstraße in Kiel-Gaarden kürte. Jetzt geht es an die Realisierung. Mit den Erdarbeiten soll bereits im Frühsommer 2020 begonnen werden.