Tipps zu Apps und mobilen Daten

Kiel

Das Smartphone ist aus dem täglichen Gebrauch nicht mehr wegzudenken. Tatsächlich kann das Handy an vielen Stellen eine wichtige Hilfe im Leben sein, doch birgt es auch Gefahren und schürt Ängste. Einige Nutzer haben Bedenken oder aufgrund von Behinderungen oder Krankheiten Probleme beim Gebrauch. Hier setzt der Kursus an.

„Gerade ältere Bürger fühlen sich abgehängt, weil sie Probleme mit der Bedienung haben“, sagt Frank Rimkus, der Koordinator des Sozialraumtreffs, zu dem auch das direkt angrenzende Café Paletti gehört. Bei einem Nachbarschaftstreffen im Herbst 2018 haben Rimkus und sein Team viele Gespräche mit den Anwohnern des Viertels geführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Kursus rund um das Smartphone wichtig und hilfreich sein kann.

Der Bedarf ist da: Die Anmeldezahlen sind hoch

Und dass der Bedarf besteht, sehen die Mitarbeiter des Sozialraum-Projekts an den Anmeldezahlen. Der erste Kursus, der am 5. Februar beginnt, ist bereits ausgebucht. Direkt im Anschluss an die zehn Sitzungen startet aber eine weitere Smartphone-Schulung, die sich an Nutzer mit dem Betriebssystem Android auf ihren Geräten richtet. Beginn ist am 15 April, der Unterricht findet jeden Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr statt.

Bei den Planungen war von Beginn an klar, dass sich das kostenfreie Angebot an eine breite Masse richten soll. Da in dem Netzwerk-Treff viel mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet wird, wird der wöchentlich stattfindende Kursus ein inklusives Smartphone-Training, an dem Frauen und Männer mit und ohne Behinderung teilnehmen können.

Daher soll in der ersten Sitzung zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht werden, sagt Alina Krüger, die gemeinsam mit Finn Görges den Kursus leiten wird. „Wir gehen individuell auf die Teilnehmer ein und stecken die speziellen Bedürfnisse ab.“ Mit den beiden Lehrern ist Anne Brockmann, die Teamleiterin von Café Paletti und M38, sehr zufrieden.

„Die beiden ergänzen sich perfekt.“ Die 24-jährige Krüger studiert Soziale Arbeit, Görges (25) arbeitet im Café Paletti und entwickelt Youtube-Videos. Er ist vor allem für technischen Fragen zuständig, etwa wie die Laufzeit eines Akkus verlängert werden kann.

Apps, die den Alltag erleichtern

Obwohl auf die jeweiligen Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen wird, gibt es bereits einen strukturierten Kursplan. Auf der Themenliste stehen unter anderem generelle Fragen zur Bedienung eines Smartphones, wie man Kontakte ins Telefonbuch eingibt, Fotos macht und diese auch verschickt oder sich sicher im Internet bewegt.

„Wir wollen Apps erklären, die den Alltag erleichtern. Der nächste Schritt ist es, dass die Teilnehmer auch ihren Bekannten weiterhelfen können“, fasst Alina Krüger zusammen. „Große Bedenken gibt es vor allem beim Thema Sicherheit“, ergänzt Görges. „Nutzer haben Angst, aus Versehen ein Abo abzuschließen oder bei den Privatsphäre-Einstellung etwas falsch zu machen.“

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.