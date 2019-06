Kiel

Im Galeriecafé 160, der nördlichsten Location der Spätschicht, herrschte am frühen Abend gespannte Stille, als Erzählerin Inge Beger ihrem hauptsächlich aus Erwachsenen bestehenden Publikum eine kleine Märchenstunde bot. Ein paar Hausnummern weiter gab die junge Generation des Vereins Tanzen in Kiel den Ton an, die sich vor der Volksbank im Kidsdance übte.

Dazwischen konnte der Flaneur dem originellsten Schauplatz der Spätschicht begegnen: Um den roten Doppeldecker-Bus auf dem Markant-Parkplatz zu positionieren, bedurfte es fortgeschrittener Manövrierkünste. Auf seinem Sonnendeck erwies sich das Liedermacher-Duo Svennä & Morales dem besonderen Auftrittsort als würdig, unterhielt sein Publikum unplugged und mit reichlich ansteckender Situationskomik.

Schlips für die Dame

Die über die ganze Einkaufsmeile verteilten Musik-Acts sorgten dafür, dass bei der Kulturspätschicht ein Hauch von Honky-Tonk-Festival spürbar schien. Dazwischen konnten die Besucher aber auch ganz andere Begegnungen machen – wie etwa im Goldschmiede Punkt, wo die eigens aus Hamburg angereisten Modedesign-Studentinnen Hazel und Mellow ihre neuesten Kollektionen präsentierten, in denen sie auf aparte Weise mit floralen und maritimen Motiven spielen oder die Männerdomäne Schlips für die Damenmode fruchtbar machen.