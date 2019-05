Kiel

In Zusammenarbeit mit dem städtischen Wissenschaftsreferat lud der Verein „Die Holtenauer“ dafür 25 Kieler Wissenschaftler in die Geschäfte der Einkaufsmeile, die hier in konzentrierten 10-Minuten-Vorträgen akademische Fragestellungen allgemeinverständlich erörterten.

Wer sich beim Betrachten des Warenangebots von Extratour beispielsweise fragte, ob das an einem Rucksack baumelnde Prädikat „Fair Wear“ eigentlich glaubhaft ist, dem gaben hier Dr. Tamara Pianos und Nicole Krüger vom Kieler ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in ihrem Referat „Papa hat immer recht oder doch nicht? Stichhaltige Informationen finden in Zeiten von Alternativen Fakten und Verschwörungstheorien“ erkenntnistheoretische Hilfestellung.

Konzentriert auf den Punkt

Bei Elektro Lübke referierte Professor Andreas Luczak zum Thema „Abschied von der Kohle. Sind Sonne und Wind die Lösung?“. „Der Rahmen ist ausgesprochen reizvoll, und für einen Wissenschaftler stellt es natürlich eine besondere Herausforderung dar, seine Ergebnisse so konzentriert auf den Punkt zu bringen“, sagte Luczak, der an der Kieler Fachhochschule die Professur „Nachhaltige Energietechnologien“ innehat.

Der Kieler Geschichts-Professor Harm von Seggern machte seine Zuhörer schräg gegenüber bei Schuh Heinrich mit dem Themenbereich „Kiel als Residenzstadt“ vertraut. Diese erfuhren dabei überraschende Details zur einstigen Präsens des Adels an der Förde, der ehemaligen Funktion des Kieler Schlosses oder zu dem verloren gegangenen Gesicht der Kieler Altstadt.

Lesen Sie auch: „Scientists for Future“ - Die seriöse Arbeit am Wissen