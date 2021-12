Kiel

Wie kommt ein Buchautor zu seinem Thema? Manchmal über Umwege. So passierte es gerade Peter Wenners. Eigentlich wollte der 71-jährige ehemalige Schulleiter vom Gymnasium Altenholz über die Jugendtage bedeutender Frauen aus Schleswig-Holstein schreiben. Doch bei seinen Recherchen stieß er auf eine faszinierende Frau und widmete ihr gleich ein ganzes Buch. Das über 300-Seiten-Werk hat Peter Wenners gerade im Selbstverlag herausgebracht. Friederike Amalie heißt der Star, der eng mit dem Kieler Schloss verbunden ist.

„Bisher gibt es nur sehr wenige Informationen über Friederike Amalie“, sagt Peter Wenners, der schon etliche Bücher über Schleswig-Holstein verfasst hat. „Viel bekannter ist dagegen ihr Mann. Das war Christian Albrecht und kein Geringerer als der Gründer der Kieler Universität.“ Friederike Amalie lebte von 1649 bis 1704. Sie war zugleich dänische Prinzessin und Herzogin von Schleswig-Holstein-Gottorf. Nach dem Tod ihres Mannes im Januar 1695 ließ sie das Kieler Schloss zu ihrem Witwensitz umbauen und erweitern. Heute erinnert nur noch der Westflügel des Friederike-Amalie-Schlosses, der Rantzaubau, an die damalige Bauphase. Alles andere vom Kieler Schloss brannte im Zweiten Weltkrieg ab.

Eine Frau mit einem spannenden Leben: Friederike Amalie von Schleswig-Holstein-Gottorf. Der Autor Peter Wenners erzählt in seinem neuen Buch, wie die Herzogin das Kieler Schloss im 17. Jahrhundert zu ihrem Witwensitz umbauen ließ. Quelle: Jürgen Ovens

„Das Schicksal der Herzogin hat mich schon sehr fasziniert“, erzählt Peter Wenners, der ein Jahr lang für das Buch recherchiert hat. In 40 fiktiven Briefen der Herzogin lässt er die damalige Zeit wieder zum Leben erwachen. „Ich lasse sie in den Briefen vom Baufortschritt am Kieler Schloss berichten. Aber der Leser erfährt auch viel über die anderen Schlösser im Norden, über viele interessante Personen der Zeit.“ Auch wenn die Briefe ausgedacht sind, so hat der ehemalige Schuldirektor doch akribisch darauf geachtet, dass alle historischen Fakten stimmen. Viele verstreute kleine Anmerkungen über Friederike Amalie in der bisherigen Literatur sammelte Peter Wenners und schuf daraus ein spannendes Gesamtbild, das er mit vielen Abbildungen anreicherte.

Ein alter Flügel des Kieler Schlosses war 1685 eingestürzt

„Spannend fand ich auch ihre Hochzeit“, sagt der Autor. Obwohl ihr Vater der dänische König Frederik III. war, ließ er die Vermählung in Glückstadt geizig und unspektakulär ausrichten. „Damit wollte er seinem künftigen Schwiegersohn Christian Albrecht zeigen, wie gering er ihn achtete.“ Als Friederike Amalie später das Kieler Schloss zu ihrem Witwensitz umbauen ließ, nahm sie kräftig Geld in die Hand. „Ein alter Schlossflügel war 1685 wegen Baufälligkeit eingestürzt“, so Peter Wenners. Die Herzogin engagierte den damals berühmten italienischen Architekten Domenico Pelli und ließ den verbliebenen Quaderbau an der Fördeseite grundlegend renovieren sowie einen neuen West- und Südflügel anbauen. So entstand auch der Rantzaubau, der sogenannte Pelli-Bau, der als einziges Gebäudeteil heute noch steht.

Dass das Kieler Schloss nach dem Umbau als äußerst prachtvoll galt, kann man sich mit Blick auf das heutige Schloss kaum vorstellen. Es gab damals ein mächtiges acht Meter hohes Portal am neuen Südflügel, zahlreiche gewölbte Säle, eine prächtige Schlosskapelle sowie viele Kamine und Öfen im Inneren. „Spektakulär war auch der nach französischen Vorbildern ebenfalls von Pelli neu angelegte weitläufige Schlossgarten“, so Peter Wenners.

Der gebürtige Kieler Peter Wenners, der inzwischen in Kronshagen lebt, hat bereits zahlreiche Bücher über die Geschichte Schleswig-Holsteins verfasst. Quelle: Frank Peter

Der Autor könnte sich als Kieler gut vorstellen, dass das jetzige Schloss genau so wie derzeit der angegliederte Konzertsaal behutsam renoviert wird. Lachend fügt er hinzu: „Eventuell sogar unter Berücksichtigung älterer Formsprache, sodass die Besucher der Stadt nicht immer fragen müssen: Schloss? Wo ist denn hier ein Schloss?“

Peter Wenners, „Die Schlösser der Herzogin - Fiktive Briefe der Friederike Amalie von Schleswig-Holstein-Gottorf“, 24,99 Euro, ISBN 9-783740-782672, Verlag Twentysix (Books on Demand).