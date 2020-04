Sparkassen-Arena Kiel bekommt neuen Namen

Kiel

Zu diesem Datum läuft das Namenssponsoring der Arena durch die Sparkassen-Finanzgruppe aus. An ihre Stelle tritt mit Wunderino ein Online-Casino, das sich nach Verhandlungen mit den Eigentümern der Arena – Citti und die Kieler Nachrichten – die Namensrechte an der früheren Ostseehalle sicherte. Der Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre und beinhaltet eine Option auf weitere fünf.

„Es war kein leichtes Unterfangen, aus der Ostseehalle die Sparkassen-Arena zu machen. Und vielleicht wird es wieder Menschen geben, denen es schwerfällt, sich an den neuen Namen zu gewöhnen“, sagt Citti-Chef Gerhard Lütje. „Aber für die Arena bedeutet das, dass keine Verschlechterung der Finanzierung eingetreten ist – zum Vorteil aller Beteiligten.“

Die im Juni 1951 eingeweihte Arena hieß bis zum 1. Januar 2008 Ostseehalle. Nach mehreren Umbauten und Erweiterungen fasst sie heute bis zu 13.500 Besucher. Bis zu 10.285 sind es bei Sportveranstaltungen wie den Handballspielen des THW Kiel.

Wandel zur Wunderino-Arena Kiel läuft schon

„Es ist ein positives Signal, dass das nahtlos geklappt hat“, sagt Stefan Wolf, Geschäftsführer der Konzert- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Kiel, die die Arena betreibt. „Wir haben mit Wunderino einen verlässlichen neuen Partner. Das ist ein völlig legitimes Unternehmen, das die Lizenz dafür hat. Es ist für uns ein Werbepartner wie jedes andere Unternehmen auch. Ich denke auch nicht, dass irgendein Künstler oder Mieter Anstoß daran nimmt, dass der Namenssponsor ein Online-Casino ist. Es gab ja auch schon zum Beispiel das PokerStars.de-Stadion (an der Lohmühle in Lübeck, d. Red.).“

In der derzeit durch das Veranstaltungsverbot in der Coronakrise leerstehenden Arena gibt es durch den Namenswechsel dennoch einiges zu tun. In gut zwei Monaten muss der Wandel zur Wunderino-Arena vollzogen sein. In der Vorhalle soll künftig Wunderino-Blau dominieren, auch die Logen werden umgestaltet. Die Visitenkarten, die Kleidung der Arena-Mitarbeiter und nicht zuletzt der Schriftzug an der Fassade müssen angepasst werden.

Abgesehen vom Branding soll in Kiel alles beim Alten bleiben

Letzterer wird voraussichtlich in der letzten Juni-Woche ausgetauscht. Abgesehen vom neuen Branding bleibt laut Wolf aber alles beim Alten. „Für die Besucher ändert sich nichts. Aus der Sparkassen-Arena wird die Wunderino-Arena. Und wenn wir irgendwann mal wieder Inhalte haben, wird es weiter die gleichen Inhalte geben: Es wird weiterhin Handball geben, es wird weiterhin Holiday On Ice geben und alle anderen Veranstaltungen, die wir vor der Coronakrise gehabt haben.“

Wunderino ist ein Unternehmen mit skandinavischen Wurzeln, sitzt auf Malta und bietet mit Genehmigung des Landes Online-Casinospiele in Schleswig-Holstein an. „Was uns verbindet, sind die Freude an Spiel und Sport, das Mitfiebern und Feiern, aber auch ein großes Verantwortungsbewusstsein für die Menschen, die wir entertainen“, sagt Silvia Hoppe, Pressesprecherin von Wunderino.de. Das Unternehmen wolle sich langfristiger in Schleswig-Holstein engagieren.

Wunderino steigt auch beim THW Kiel als Sponsor ein

Neben dem Namenssponsoring der Arena, ein Volumen, das etwas höher liegen soll als die 300.000 Euro, die die Sparkasse dem Magazin „Sponsors“ zufolge zuletzt jährlich zahlte, schloss Wunderino auch einen Sponsoring-Vertrag mit dem THW Kiel über zwei Jahre ab.

Beim deutschen Handball-Rekordmeister, der nach dem Abbruch der Bundesliga zu Beginn der Woche zum 21. Mal zum Meister gekürt wurde, wird Wunderino ab der kommenden Saison einer der Team-Sponsoren.

„Es ist ein starkes Signal, dass sich ein internationales Unternehmen wie Wunderino jetzt für die Plattform und die Faszination Handball begeistert“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi. Das Online-Casino wird unter anderem mit der „Wunderino Fanshow“ rund um die Heimspiele der Zebras präsent sein. Zudem vereinbarten Hallengesellschaft, THW Kiel und Wunderino, jährlich bis zu 100.000 Euro in ein karitatives Jugendförderprogramm des THW Kiel zu investieren.

