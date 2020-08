Die Nord-Stadtteile frohlocken, die Feuerwehr tut es – und die Verantwortlichen der Verwaltung auch: Mit dem Spatenstich am Freitag ist der Auftakt für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Nord in Kiel-Holtenau gesetzt. In zwei Jahren sollen von hier die Einsatzfahrzeuge ausrücken.