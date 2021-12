Kiel

Als Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Staatssekretärin Kristina Herbst und die Bauherren von der Woge ihre Spaten in den steinigen Boden stießen, knirschte es unangenehm. So wie es bei dem umstrittenen Neubauprojekt „Wiker Quartier“ seit Jahren gehörig knirscht. Deswegen wurde am Mittwoch der erste Spatenstich des umstrittenen Bauvorhabens in der Holtenauer Straße 258 und 260 mit über zwei Jahren Verzögerung gefeiert.

Nach zwei Jahren Ärger ist es Zeit für den ersten Spatenstich: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (von links), Andreas Breitner (Verbandsdirektor des VNW), Kristina Herbst (Staatssekretärin im Landesinnenministerium) sowie die Bauherren Sven Auen und Anja Wiese sind erleichtert. Quelle: Sven Janssen

Bauherr Sven Auen, Vorstandsvorsitzender der Woge, nannte sein Projekt eine „tolle Quartierentwicklung“, die wegen erheblichen Widerstandes aus der Nachbarschaft gegen die starke Nachverdichtung und einer gerichtlichen Klage erst so spät realisiert werden könne. Das Architektenbüro Neuwerk musste seine ursprünglichen Entwürfe korrigieren.

Um die 900 Quadratmeter Bruttogeschossfläche wurden gestrichen, wie Architekt Jochen Dohrenbusch berichtet. Dennoch gebe es immer noch Anwohner, „die sich regelmäßig beschweren, etwa wenn Bagger zu laut sind“. Dem Spatenstich blieben die Kritiker fern, die Sonne zeigte sich und nichts trübte die gute Stimmung bei Glühwein und Weihnachtsgebäck.

Spatenstich im Wiker Quartier: „Ein Feiertag für gutes Wohnen in Kiel“

„Gut Ding will Weile haben, umso mehr werden wir uns freuen, wenn 2023/34 die Ersten hier einziehen“, blickte Kristina Herbst, Staatssekretärin im Innenministerium, positiv voraus. Und Andreas Breitner geriet regelrecht ins Schwärmen: „Heute ist ein Feiertag für gutes Wohnen in Kiel“, so der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Bauherr Auen lobte das Pilotprojekt als hochsoziales, inklusives Wohnungsvorhaben in begehrter Wohnlage für alle Zielgruppen.

Das Quartier in Kiel wurde nach dem „Bielefelder Modell“ entwickelt

Vorbild ist das Bielefelder Modell. Vorgesehen ist ein Stadtteilcafé für die künftigen Bewohner und für alle Nachbarn. Zu dem Konzept zählt auch die Integration einer Wohngemeinschaft für acht junge Menschen mit geistig oder geistig-körperlichen Beeinträchtigungen.

Die ambulante Pflege und Betreuung der Bewohner übernimmt die Paritätische Pflege SH. Anders als für die Woge ist das integrative Wohnquartier für Pflege SH-Geschäftsführerin Irini Aliwanoglou kein Pilotprojekt, sondern bereits das fünfte Wohnprojekt dieser Art in Schleswig-Holstein: „Das sind alles Projekte, die von allen Menschen gewünscht werden. Dabei geht es um Alltagsbegleitung, Unterstützung in der Haushaltsführung und darum niedrigschwellig sozialer Vereinsamung entgegenzuwirken.“

Genau das ist auch das Anliegen des Stadtteilnetzwerks nördliche Innenstadt (Niki). Bereits seit zehn Jahren setze sich der Verein für ein solches Wohnquartier in Kiel ein, berichtete die Vorsitzende Bärbel Pook. „Unsere Geduld wurde belohnt.“ Aufgabe des Projektpartners Niki wird es sein, das Stadtteilcafé durch ehrenamtliches Engagement und durch Nachbarschaftshilfe zu führen.

Das neue Wohnprojekt in der Holtenauer Straße Das „Wiker Quartier“ der Woge Wohnungs-Genossenschaft Kiel liegt in der Holtenauer Straße 258 und 260. In den kommenden zwei Jahren soll dort auf 3800 Quadratmetern eine Wohnanlage mit zwei Gebäuden, einer Tiefgarage (31 Stellplätze) und einem Stadtteilcafé entstehen. Insgesamt sind 60 neue barrierefreie Wohnungen, teilweise gefördert, geplant. Darunter befinden sich 51 genossenschaftliche Mietwohnungen, acht für eine ambulant betreute Wohngemeinschaft und eine Wohnung soll als Gästewohnung der Woge allen Genossenschaftsmitgliedern zur Verfügung stehen. Der Neubau ergänzt die bereits vorhandene Wohnbebauung aus den 1960er-Jahren mit 76 Bestandswohnungen, sodass das „Wiker Quartier“ nach Fertigstellung des Neubaus insgesamt 136 Wohnungen, 78 Stellplätze, eine Gästewohnung und ein Stadtteilcafé enthält. Der Innenbereich des Quartiers soll autofrei bleiben.

Nach all den überwundenen Problemen sorgen sich die Bauherren jetzt noch um mögliche Kostensteigerungen. In das Projekt investiert die Woge mindestens 16,5 Millionen Euro, eine der bisher höchsten Summen, verrät Auen. Eingeplant sind Fördermittel in Höhe von 4,1 Millionen Euro und bisher 2,4 Mio Euro Eigenmittel. „Bei den Baukosten sind wir mittlerweile bei 4000 Euro pro Quadratmeter, es ist schwierig, das Ganze gut hinzurechnen“, so Auen.

Probleme im Bausektor: „Wenn die Komplexität weiter zunimmt, dann wird nicht mehr gebaut werden können“

Verständnis zeigte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Es mache ihm Sorgen, welche Probleme Bauherren heute bewältigen müssten: Widerstand von Anwohnern, rasant steigende Baupreise, fehlende Baufirmen, Klimaschutz. „Wenn die Komplexität weiter zunimmt, dann wird nicht mehr gebaut werden können.“ Er hoffe, dass die neue Bundesregierung ihre Ankündigungen wahr mache und die Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich verkürze.

Das Ziel der Ampel-Koalition, in vier Jahren 400.000 Wohnungen zu bauen, hat der Oberbürgermeister auf die Landeshauptstadt umgerechnet, das bedeute für Kiel etwa 1200 fertiggestellte Wohnung. Bei den Genehmigungen sei man gut davor, aber die Bugwelle an genehmigten, noch nicht gebauten Wohnung steige an. „Das ist ein großes Problem, weil sich der Druck auf die Firmen und auf die Preise weiter erhöht“.

Wie groß der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist, zeigte sich vor dem ersten Spatenstich: Ein Kieler eilte auf die Baustelle und fragte hastig, ob schon alle Wohnungen vermietet seien, und wo er sich bewerben könnte. Die gute Nachricht: Bisher sind die Wohnungen noch nicht vergeben, beteuert die Genossenschaft. Interessierte könnten sich unter www.woge-kiel.de oder per Mail unter info@woge-kiel.de melden.