Kiel

Den ganzen Tag nur drinnen sitzen, das ist nichts für mich. Ich bin gerne viel draußen, lass mir den Wind um die Nase wehen und genieße die Natur. Und die gibt es auch mitten in Kiel. Mein Spazierweg startet am Drachensee, im Stadtteil Hassee. Nein, nicht an der Werkstatt, sondern an dem sieben Hektar großen Binnensee.

Er liegt nordöstlich der Hamburger Chaussee zwischen Töpfergrube und dem Hamburger Baum. Also gar nicht weit von der viel befahrenen Straße entfernt. Von der ganzen Lautstärke des Verkehrs bekomme ich hier allerdings kaum etwas mit. Ein dumpfes Rauschen der Autos kann ich noch hören. Aber das nehme ich eigentlich kaum wahr. Links von mir liegt der See. Ein paar Bäume sind ins Wasser gestürzt und liegen nun halb im Wasser, halb gucken sie noch heraus.

Anzeige

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Eis aus dem Drachensee wurde an Brauereien verkauft

Angst muss man vor dem Drachensee aber keine haben. Fliegende Echsen habe ich hier noch nicht gesehen. Viel eher hat der Name wirtschaftliche Hintergründe. Ursprünglich hieß er Drakse. Später wurde daraus Drecksee. Um 1900 kaufte der Unternehmer Ernst Detlev Mordhorst den Drecksee, um im Winter das Eis aus dem See unter anderem an Brauereien zu verkaufen. Doch es war nicht sonderlich verkaufsfördernd, Eis aus dem Drecksee zu verkaufen. Ernst Detlev Mordhorst bat also die Stadt, den See umzubenennen. Er wurde zum Drachensee.

Gemütlich gehe ich weiter entlang des Sees und stelle ihn mir in gefrorener Variante vor. Leider haben wir das in den letzten Wintern ja kaum noch gehabt.

Die Route in einer interaktiven Karte

Spazieren in Kiel lieber nicht mit dem besten Schuhwerk

Der Fußweg ist schmal, eigentlich läuft man hier am besten hintereinander, falls man zu zweit unterwegs ist. Außerdem ist es an einigen Stellen ziemlich matschig. Seine hübschesten Schuhe sollte man hier lieber nicht anziehen.

Der Weg führt weg vom Drachensee, rechts von mir tauchen zahlreiche Schrebergärten auf. Ansonsten sehe ich nur Wiesen und Wald. Dass ich eigentlich noch mitten in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein bin, habe ich mittlerweile völlig vergessen.

Bäume ragen aus dem Wasser heraus

Einen Augenblick später gehe ich ein paar Meter entlang an der Speckenbeker Au. Diese verbindet den Drachensee mit dem Vorderen Russee. Links und rechts des Weges ist es sumpfig. Bäume wachsen am Rand und stehen teilweise im Wasser. Ich gehe ein wenig erhöht auf dem sehr schmalen Weg mittendurch und überquere dann die Au. Auf der Brücke halte ich einen Augenblick inne und genieße die Aussicht.

Der Weg entfernt sich von der Speckenbeker Au und führt an Häusern und Pferdekoppeln vorbei. Einmal muss ich links abbiegen, einen steilen Berg hinauflaufen. Und dann bin ich zwischen Häusern und wieder auf einer geteerten Straße. Eben doch noch mitten in der Stadt.

Südlich des Russees kann man gut laufen

Mein Spazierweg führt weiter in den nächsten Wald, von wo aus ich auf den Vorderen Russee blicken kann. Einen Hinteren Russee gibt es mittlerweile gar nicht mehr, weil er verlandet wurde. Der Name hat sich aber trotzdem gehalten.

Vereinzelt kommen mir hier Hundebesitzer und andere Spaziergänger entgegen. Freundlich grüße ich. Ein Hund wird neugierig und beschnüffelt mich. Die Besitzerin schämt sich, doch mich stört es nicht.

Die Kuhfurtsau verbindet Eider und Vorderen Russee

Ich gehe weiter und komme an der Kuhfurtsau entlang. Die Kuhfurtsau ist der Abfluss des Vorderen Russees zur Eider. Langsam fließt die Kuhfurtsau neben mir her. Sie bildet die Grenze zwischen den Stadtteilen Russee und Hassee. Nach dem Ihlseeweg dreht die Au nach Süden ab und mündet in der Eider. Hier bildet sie die Stadtgrenze zur Gemeinde Mielkendorf.

Spitztonnenhäuser prägen den Ortsteil Hammer

Doch ganz bis zur Eider laufe ich nun nicht mehr. Ich biege links ab in den Damaschkeweg und gehe durch den Ortsteil Hammer zurück. Der Damaschkeweg war 1925 einer der ersten Straßen im Ortsteil Hammer. Das Viertel ist geprägt von Doppel- und Vierfachhäusern mit Spitztonnendächern. Diese Dächer sind eine spezielle Dachkonstruktion, bei der die Dächer oval nach oben zulaufen. Dadurch bieten sie im Obergeschoss mehr Raum.

Mein Weg führt zurück durch den Hammerbusch, vorbei an Häusern mit hübschen Vorgärten. Das Rauschen der Autos wird lauter, je näher ich an die Hamburger Chaussee komme. Allerdings gehe ich nicht gerne an der großen Straße und biege für die letzten Meter noch in den Sandweg ab. Dort ist es etwas ruhiger und ich laufe nun etwas zügiger zwischen den Häusern durch. Denn mittlerweile bin ich echt durchgefroren und freue mich schon auf den heißen Tee, der mich zu Hause hoffentlich wieder aufwärmt.