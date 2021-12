Kiel

Kiel wird Gastgeber der ersten Special Olympics Landesspiele in Schleswig-Holstein. Vom 26. bis 28. Mai 2022 werden in der Landeshauptstadt bis zu 650 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in verschiedenen Sportarten um Platzierungen kämpfen. Die Special Olympics Schleswig-Holstein haben am Montag das Programm für Mai 2022 vorgestellt.

Die Special Olympics sind ein Wettbewerb für Menschen mit geistiger Behinderung

Während bei den Paralympics Athletinnen und Athleten mit körperlichen Behinderungen antreten, sind die Special Olympics ein Wettbewerb für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ werden Wettkämpfe in diversen Sportarten von Schwimmen und Leichtathletik über Fußball und Floorball bis hin zu Boccia und Golf ausgetragen.

Die Stadt Kiel hatte 2018 bereits die nationalen Special Olympics ausgerichtet. Da der Wettbewerb mit rund 4500 Sportlerinnen und Sportlern aus ganz Deutschland so gut gelaufen war, entstand die Idee, die Special Olympics auch als Landesspiele Schleswig-Holsteins ins Leben zu rufen. „Die Resonanz auf die nationalen Spiele war überwältigend“, sagt Dieter Lutz, Vizepräsident von Special Olympics Schleswig-Holstein.

Das Innenministerium und die Stadt Kiel unterstützen die Landesspiele

Unterstützt werden die Landesspiele vom Innenministerium Schleswig-Holstein, von der Landeshauptstadt Kiel und den schleswig-holsteinischen Sparkassen. Ministerpräsident Daniel Günther wird die Schirmherrschaft übernehmen.

„Wir sind stolz, dass wir hier in Kiel eine so große Sportveranstaltung ausrichten dürfen“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Solch große Events seien eine gute Möglichkeit, um Inklusion im Sport und im Allgemeinen in den Fokus zu rücken, sagt er. Auch Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack betont ihre Unterstützung: „Das Projekt liegt uns allen sehr am Herzen.“

Aufgrund der Pandemie findet die Veranstaltung erst im Mai 2022 statt

Eigentlich hätten die Landesspiele bereits 2021 stattfinden sollen, doch aufgrund der Pandemie wurden sie um ein Jahr verschoben. Nun ist die Veranstaltung für Ende Mai 2022 angesetzt, die entsprechenden Hygienemaßnahmen werden geplant und die Veranstalter und Sportlerinnen und Sportler hoffen auf eine erfolgreiche Durchführung.

„Wir sind zuversichtlich und tun alles dafür, dass die Landesspiele stattfinden können“, sagt Basketballspieler Christian Heesch (Eiderheim Flintbek). Er gehört gemeinsam mit Svenja Frobel (Stormarner Werkstätten Ahrensburg), Stefanie Lutz (Vorwerker Diakonie Lübeck), Michaela Harder (Schleswiger Werkstätten) und Christian Schlaikier (Norderstedter Werkstätten) zum Athletenrat der Special Olympics Schleswig-Holstein.

„Es ist sehr schön, dass der Wettbewerb hier in der Nähe stattfindet“, sagt Schwimmerin Svenja Frobel. Sie hat auch schon internationale Erfahrung, war gemeinsam mit Golferin Stefanie Lutz und Läuferin Michaela Harder bei den internationalen Special Olympics 2019 in Abu Dhabi dabei.

Bis zu 650 Athletinnen und Athleten aus Schleswig-Holstein werden in Kiel erwartet

Die Landesspiele in Kiel werden am 25. Mai mit einer Pressekonferenz und einem Fackellauf starten. Nach der Eröffnungsfeier werden die Wettbewerbe am 26. Mai beginnen und bis zum 28. Mai laufen. Neben den bis zu 650 Athletinnen und Athleten werden bis zu 150 Betreuende und 400 Helfende erwartet. Wer sich als Sportlerin oder Sportler sowie Helferin oder Helfer anmelden will, kann das noch bis zum 15. Februar unter kiel2022.specialolympics.de tun.

Zusätzlich zu den Wettkampf-Sportarten wird es auch ein sogenanntes „wettbewerbsfreies Angebot“ geben. Dieses Angebot ist für alle Menschen mit und ohne Behinderung zugänglich. Schulklassen, Kindergärten, Sportvereine oder Privatpersonen können beispielsweise an Laufwettbewerben teilnehmen oder ausprobieren, wie schwer es ist, mit einem Rollstuhl über eine Rampe zu fahren. „Es geht darum, Inklusion nachhaltig zu gestalten“, sagt Dieter Lutz von den Special Olympics Schleswig-Holstein.

Auch die Sportlerinnen und Sportler freuen sich, mit dem Wettbewerb Sichtbarkeit zu erlangen. „Wir wollen, dass auch über uns gesprochen wird, nicht nur über andere Sportler“, sagt Athletensprecherin Michaela Harder.