Kiel

Bei den Special Olympics World Games – der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung – treten Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung miteinander in 26 Sportarten und zwei Demonstrationssportarten an. An den nächsten Special Olympics World Games, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin und damit erstmals in Deutschland stattfinden, wird auch Kiel ein Teil sein. Die Landeshauptstadt wurde von Special Olympics Deutschland als eine von 216 „Host Towns“ ausgewählt, in denen sich die Delegationen aus aller Welt vor den Wettbewerben aufhalten. Vor Ort wird es in dieser Zeit unterschiedliche inklusive Projekte und Aktionen geben.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Host Towns“ bereiten den Empfang für die internationalen Delegationen vor. Sie sind Gastgeber für die Athleten und deren Angehörige und bringen den Delegationen die regionalen Besonderheiten und Einzigartigkeiten der jeweiligen Regionen näher.

Gerwin Stöcken: „Größtes kommunales Inklusionsprojekt Deutschlands“

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei diesem größten kommunalen Inklusionsprojekt Deutschlands dabei sind. Kiel hat schon bei der Austragung der nationalen Special Olympics 2018 gezeigt, dass hier Sport, Inklusion und ein respektvolles Miteinander gemeinsam gedacht werden“, erklärt Sportdezernent Gerwin Stöcken. „Wir haben schon viele Ideen, wie wir den Athletinnen und Athleten ein besonderes Programm bieten und wie wir sie mit Menschen in Kiel zusammenbringen können. Wir wollen dabei ein starkes Zeichen für mehr gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung setzen.“

Lesen Sie auch Erste Special Olympics Landesspiele in Kiel: Das ist geplant

Auch die sportpolitischen Sprecher der Rathaus-Kooperation, Benjamin Walczak (SPD) und Daniela Sonders (Grüne), sowie die Sprecherin für Menschen mit Behinderung, Anna-Lena Walczak (SPD), freuen sich, dass Kiel eine der „ Host Towns“ für Teilnehmer der Special Olympics wird. Damit werde die Verbindung Kiels zu den Special Olympics gestärkt, so Benjamin Walczak und Daniela Sonders. „Die Ausrichtung der Nationalen Sommerspiele der Special Olympics im Jahr 2018 war ein Erfolg. Wir freuen uns auf die Special-Olympics-Landesspiele im Mai sowie die internationalen Gäste im nächsten Jahr.“ Die Landeshauptstadt ist vom 25. bis 28. Mai Ausrichterin der Special-Olympics-Landesspiele Schleswig-Holstein.

Hoffnung auf ein großes Netzwerk und neue Partnerschaften

Die Netzwerke und Partnerschaften sollen nach Vorstellung der Kooperation über die Spiele hinaus Bestand haben. Sie können damit dazu beitragen, dass Menschen mit geistiger Behinderung sichtbarer in Sport und Gesellschaft werden, erläutern Anna-Lena Walczak und Daniela Sonders. „Veranstaltungen wie die Special Olympics sind wichtig, um Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen.“

„Es freut uns außerordentlich, dass das Organisationskomitee sich entschieden hat, die Landeshauptstadt Kiel zu einer der Gastgeberstädte für die Athletinnen und Athleten der Special Olympics World Games im kommenden Jahr zu ernennen“, sagt auch Martin Schmidt, SSW-Sprecher für die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen. „Dies unterstreicht einmal mehr, dass die zahlreichen Anstrengungen, die wir für die gelebte Inklusion unternehmen, fruchten und gesehen werden.“