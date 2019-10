Welche Pilze sind genießbar?

Kiel

Wenn der Sommer zur Neige geht, zieht es immer mehr Menschen zum Pilzesammeln raus in die Wälder. Kein Wunder: So kombiniert die Pilzsuche einen Ausflug in die Natur mit der Möglichkeit, eine leckere Mahlzeit auf den Tisch zu bringen.

Wo kann man in Schleswig-Holstein Pilze sammeln?

Am besten gedeihen Speisepilze in waldreichen sandigen Gebieten, oft zu Füßen großer Bäume. Hohe Luftfeuchtigkeit und milde Witterung tragen zum Wachstum der Pilze bei. In Schleswig-Holstein eignet sich so die Region Hüttener Berge besonders gut zum Pilze sammeln.

Pilz-Experte gibt Tipps für erfolgreiches Sammeln

Damit beim Essen keine böse Überraschung droht, sollte man sich vor dem Sammeln allerdings gut informieren, welche Pilze für den Verzehr geeignet sind. Denn neben leckeren Speisepilzen wie dem Steinpilz, dem Pfifferling, dem Waldchampignon, der Speisemorchel, dem Stockschwämmchen, dem Butterpilz oder dem Maronen-Röhrling lauern in Schleswig-Holsteins Wäldern auch viele giftige Verwandte, die den essbaren Pilzen teilweise zum Verwechseln ähnlich sehen.

Speisepilze und ihre giftigen Doppelgänger

Generell gibt es in Deutschland rund 15 potenziell tödlich giftige Pilzarten. Dazu kommen 150 weitere mehr oder minder giftige Arten. Als Einsteiger kann man da schnell durcheinander kommen. Aus diesem Grund lohnt sich der Besuch bei speziellen Kursen, die den Einstieg in die Pilzbestimmung erleichtern. Wer sich lieber selbst in die Pilzkunde einarbeiten möchte, kann alternativ auch zum Buch greifen. Es gibt ein großes Angebot an spezieller Pilz-Literatur.

Oder man lädt eine Pilz-App auf sein Smartphone, etwa "Meine Pilze", "Pilzführer Nature Lexicon" oder " Pilzsuche Ultra". Allgemein kann man sagen, dass die Apps zwar Hinweise geben, aber keine Praxiserfahrung ersetzen. Die Apps eignen sich damit in der Regel nicht, um unerfahrene Anwender sicher durch den Dschungel verschiedener Pilzarten zu navigieren.

Röhrlinge sind meist ungefährlich

Pilzunkundigen wird daher häufig geraten, sich bei der Pilzsuche zunächst auf Röhrlinge zu konzentrieren. Röhrlinge erkennt man daran, dass sich an der Hutunterseite keine Lamellen, sondern eine schwammartige Röhrenschicht befindet. Unter ihnen gibt es keine tödlich giftigen Arten und der giftige Satansröhrling lässt sich verhältnismäßig gut von den essbaren Arten unterscheiden. Wer auf Nummer sicher gehen will, sammelt keine Röhrlinge mit roten Röhren.

Generell gilt, dass ausschließlich Pilze gesammelt werden sollten, die eindeutig bestimmt werden können. Andernfalls kann es schnell zu einer Pilzvergiftung kommen.

Was tun bei einer Pilz-Vergiftung?

Wenn doch mal was schiefgeht, sollte man bei den leisesten Vergiftungsanzeichen wie Übelkeit und Erbrechen sofort einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen. Unbedingt die restlichen Pilze mitbringen, damit die Ärzte und Pilzsachverständigen sehen können, was man gegessen hat. Es gibt auch harmlosere Unverträglichkeiten, aber wenn man den Verdacht hat, dass man sich vertan haben könnte, sollte man die Sache auf keinen Fall abtun. Die tödlich giftigen Arten wie zum Beispiel die Knollenblätterpilze zeigen nämlich nach Erbrechen erst einmal Symptome einer leichten Besserung, bevor es dann richtig schlimm wird.

Viele Notrufe nach Pilzvergiftungen

Aber auch abgesehen von der Bestimmung, gibt es bei der Pilzsuche einiges zu beachten. So kann man bekannte Pilzarten abschneiden, säubern und in einen Korb packen. Möchte man unbekannte Arten bestimmen, sollte man sie ganz ernten - am besten mit Handschuhen an den Fingern. Man dreht die Pilze dafür vorsichtig samt Stiel heraus und nimmt am besten ein junges, ein mittelaltes und ein älteres Exemplar mit. Man sollte diese Pilze unbedingt getrennt vom anderen Sammelgut transportieren, damit keine potenziell giftige Art ins Essen gelangt.

Pilze verarbeiten und trocknen

Da Pilze schnell verderben, ist eine frische Verarbeitung empfehlenswert. Darüber hinaus sind Pilze oft druck-, wärme- und lichtempfindlich, weshalb man sie unbedingt kühl lagern sollte. Eine Nacht auf dem Balkon, das Gemüsefach des Kühlschrankes oder der kühle Keller bieten sich an. Allerdings bleiben Wildpilze nur einige Tage frisch.

Es ist wichtig, dass das Behältnis Luft durchlässt. Beim Faulen entwickeln die Exemplare oftmals Giftstoffe. Wird der Wildpilz gewaschen, so kann er anschließend eingefroren werden. Die Exemplare müssen abgetropft werden. Anschließend sind sie knapp vier Monate haltbar. Die erneute Aufbereitung findet statt, ohne das Gefriergut zuvor aufzutauen.

Eine Alternative zum sofortigen Verzehr sind die getrocknete Pilze. Hierfür eignet sich ein Backofen mit einer Temperatur von 40 Grad, besser noch ein Dörrofen. Auch hier gilt, dass die Pilze vorher gereinigt werden müssen.

