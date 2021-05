Frühstück, Mittag und Abendbrot haben bedürftige Menschen vor der Corona-Pandemie montags bis sonntags im Speisesaal St. Heinrich in der Wik erhalten. Mittlerweile gibt es das Angebot an sechs Tagen in der Woche als Abhol-Möglichkeit. Der Bauch wird voll, aber der Hunger nach Kontakten bleibt.