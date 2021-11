Kiel

Spielen an der frischen Luft ist gesund, aber nicht jeder Spielplatz lädt dazu ein. Die Kieler Volksbank beteiligte sich deshalb an der landesweiten Aktion „Spielen? Aber sicher!“ mit anderen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Nun stehen die Gewinner für den Raum Kiel und Umgebung fest: Jeweils 4000 Euro gab es für den Spielplatz Dorfanger in Molfsee, den Kindergarten Kleiner Anker in Laboe sowie für die evangelische Kita 3 Könige in Kiel, wo die Schecks übergeben wurden.

Kindergärten, Schulen, Städte, Gemeinden oder sonstige private und öffentliche Träger von Spielplätzen in und um Kiel waren aufgerufen, sich online zu bewerben, um finanzielle Mittel für Sanierungen und Modernisierungen von maroden Spielplätzen zu erhalten. Mehr als 400 Bewerber gab es landesweit, im Raum Kiel und Umgebung bemühten sich 13 um das Spendengeld in Höhe von je 4000 Euro für die Verbesserung eines Spielplatzes.

Mehr Bewegung nach den Lockdowns

„Nach der langen Zeit der Isolierung soll das schnell in den kommenden Wochen und Monaten durchgeführt werden, damit die Kleinsten im Land auch in Zukunft sicher spielen und toben können“, sagte Birger Kupper, Leiter des Bereichs Privatkunden der Kieler Volksbank, die sich auf einzelne regionale Spielplatze konzentriert hat. Das Ziel ist, mangelhafte Bewegungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen abzustellen sowie die sozialen Kontakte untereinander zu fördern.

Die Kinder der Evangelischen Kita 3 Könige in Kiel freuten sich mit den Gewinnern und den Sponsoren auf dem Klettergerüst. Quelle: Karina Dreyer

„Wir haben nur wenig Grünfläche und die ist sehr sandig, vor allem im Sommer. Deswegen möchte eine kleine Fläche, vielleicht zum Picknicken“, sagte Ann-Kathrin Krohn, Leiterin der Evangelischen Kita 3 Könige in Kiel. Die 50 Kinder sollen bei der Planung mit einbezogen werden.

Beim Kindergarten Kleiner Anker in Laboe sind die Spielgeräte in die Jahre gekommen und morsch geworden. Das soll sich nun ändern: „Wir wollen Gas geben und einen Barfußpfad einrichten, eine Anhöhe bauen und schöne Elemente integrieren“, sagte Brit Tümmler, seit Januar neue Leiterin des Kindergartens mit 53 Mädchen und Jungen.

Timo Boss, Bürgermeister der Gemeinde Molfsee, brachte gleich Bauamtsleiter Jan Evers mit. Der konnte schon anhand eines Bildes zeigen, wie es auf dem Spielplatz „Dorfanger“ bald aussehen wird. „Die Kinder haben sich selber für ein neues Spielhäuschen beworben“, so Boss. Und das ist schon bestellt: Ein Holzmodell namens „Rathaus“.

Birger Kupper von der Volksbank freute sich über die Ideen, die mit Hilfe des Spendengeldes umgesetzt werden sollen. „Was gibt es Schöneres, als etwas für die Kinder zu tun. Für mich ist so etwas ein Glücksmoment“, sagte er.