Bis zuletzt blieb es spannend bei der Spendenübergabe, bei der die Erlöse aus dem diesjährigen Entenrennen an die Akademien am Theater überreicht wurden. Erst nach und nach wurden die Enten mit den Zahlenschildern in die richtige Reihenfolge gebracht. Die endgültige Erlössumme von 63.831 Euro übertraf die Erwartungen aller Verantwortlichen.

Opernprojekt soll 2023 aufgeführt werden

„Wir sind absolut überwältigt von der Höhe der Spende“, so Benjamin Reiners, Vorstandsvorsitzender des Kieler Vereins Akademien am Theater. „Das gibt uns Stabilität in unserer Arbeit und ermöglicht es uns, ein eigenes Opernprojekt speziell für Kinder und Jugendliche zu planen.“ Entstehen soll ein Gemeinschaftsprojekt aus allen drei Sparten der Akademien: Chor, Ballett und Orchester. „Die Aufführung wird 2023 sein“, sagt Bianca Dahlkemper, Geschäftsführerin der Akademien am Theater. Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen liegt dem Organisationsteam des Entenrennens, den sechs Kieler Lions-Clubs und den Leos, besonders am Herzen. Daher wählen sie jedes Jahr einen gemeinnützigen Verein aus, der etwas Gutes für den Nachwuchs tut.

Bereits zum 15. Mal starteten die kleinen, teils verzierten Enten im Fördewasser, nur dieses Jahr nicht vor dem Landeshaus, sondern mitten im Bootshafen. Die neue Location erwies sich als voller Erfolg: „Die Zuschauer konnten sich ringsum besser verteilen und hatten bessere Sicht auf das Geschehen“, so Marlis Halft, die als „Oberente“ schon seit Beginn der Entenrennen tatkräftig in der Organisation mithilft. Auch die Feuerwehr und das Technisches Hilfswerk konnten ihr Equipment für die Bahnbegrenzung und den Windantrieb für die Enten besser positionieren, so Halft. Daher wird das Rennen im kommenden Jahr erneut an diesem Standort stattfinden, und zwar am 21. August im Rahmen des Bootshafensommers.

Von Sabrina Böhm