Eingeschränkte Besuchsregelungen in Krankenhäusern machen es zur Zeit besonders Kindern und ihren Eltern schwer: Auf Intensivstationen müssen sich Eltern häufig entscheiden, wer den Nachwuchs sehen kann. Der Lions Club Kiel spendete deshalb am Dienstag 140 „Tonies“ an die Kinderklinik des UKSH.