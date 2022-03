Kiel

In Deutschland verfolgen zahlreiche Menschen den Krieg in der Ukraine in den Nachrichten und bangen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Viele fühlen sich machtlos und möchten gerne helfen. Aber wie?

Welche Hilfsorganisationen bereits zu Spenden aufgerufen haben, wie diese das gesammelte Geld vor Ort einsetzen möchten und wo Sie auch in Kiel und der Region helfen können.

Sammelstelle in Kronshagen: Medizinische Hilfsgüter für die Ukraine

Die Ukrainerin Inna Pavlusenko aus Kronshagen organisiert für die Gemeinde der Ukrainer, die in Schleswig-Holstein leben, Transporte von medizinischen Hilfsgütern und militärischer Ausrüstung in ihr Herkunftsland.

Der Verein Kiel hilft e.V. unterstützt ihren Aufruf, den sie über mehrere Wege in sozialen Netzen geteilt hat. Dringend benötigt würden Medikamente wie Schmerzmittel und Antibiotika, Verbände und Bandagen sowie Erste-Hilfe-Kästen, Thermodecken und medizinisches Einmalbesteck.

Auch Batterien, Power Banks zum Aufladen von Smartphones, Taschenlampen oder Gaskocher werden benötigt. Für die Streitkräfte der Ukraine bittet Pavlusenko um Schutzhelme und -westen, Funkgeräte, Ferngläser und Wärmebildkameras. In ihrem Aufruf findet sich eine detaillierte Liste von Dingen, die gebraucht werden.

Helferinnen und Helfer können ihre Sachspenden mit dem Vermerk „Für die Ukraine“ an Inna Pavlusenko und Lina Shyrobokova senden oder sie dort abgeben.

Spenden

Inna Pavlusenko, Bertha-von-Suttner-Straße 1, 24119 Kronshagen

Lina Shyrobokova, Vogelsang 4, 24326 Nehmten

E-Mail: hilfeukraine22@gmail.com

Sachspenden im Kieler Gewerkschaftshaus abgeben

Die Kieler Gewerkschaften sammeln in Rücksprache mit der deutsch-ukrainischen Gesellschaft Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Es werden Medikamente, Verbandsmaterial und medizinisches Einmalbesteck benötigt, aber auch haltbare Nahrungsmittel und Getränke, Hygieneartikel und warme Kleidung.

Am Freitag wollen Gewerkschafter die Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze bringen. Bis Donnerstagabend, 3. März 2022, können die Spenden im Kieler Gewerkschaftshaus, Legienstraße 22, nach Terminabsprache abgegeben werden.

Nähere Infos und Terminabsprache über den Geschäftsführer des DGB Kiel Region, Frank Hornschu, unter Tel. 0170 8385202.

Spenden auf dem Wochenmarkt in Bordesholm abgeben

Am Sonnabend, 5. März 2022, sammelt die Kreistagsabgeordnete der FDP im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Tina Schuster, ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt in Bordesholm Spenden für Menschen in der Ukraine. Dort nimmt sie Geldspenden sowie Sachspenden wie warme Kleidung, Schlafsäcke und Hygieneartikel entgegen. Der Verein Deutsch-Ukrainische Gesellschaft e.V. bringt die Spenden mit einem LKW in der kommenden Woche an die polnisch-ukrainische Grenze, von wo sie verteilt werden.

Tierpark Neumünster sammelt Sachspenden

Das Tierpark-Team in Neumünster unterstützt eine private Spenden-Aktion aus Reinfeld. Sachspenden können bis Donnerstag, 3.3.2022, um 12 Uhr direkt im Tierpark abgegeben werden. Der Tierpark ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Sachen werden vom Tierpark aus nach Reinfeld gebracht, von wo aus eine Spedition die Spenden übernimmt und weiter transportiert. Vor allem benötigt werden: Kinderkleidung, Babynahrung, Babyflaschen und Zubehör, Spielsachen (Stofftiere), Hygieneartikel, Decken, Kissen, Rucksäcke, Schlafsäcke und Powerbanks. Der Tierpark bittet darum, keine verderblichen Lebensmittel vorbei zu bringen.

SSC Phoenix Kisdorf sammelt im Kreis Segeberg Sachspenden

Gemeinsam mit der ukrainischen Ärztevereinigung sammelt der SSC Phoenix Kisdorf e.V. im Kreis Segeberg Sachspenden für Menschen in der Ukraine. Benötigt werden unter anderem:

Babykleidung und -nahrung

Verbandsmaterialien, Medikamente

Hygieneartikel

Decken, Schlafsäcke, Feldbetten, kleine Zelte

Taschenlampen, Batterien, Powerbanks

Am Sonntag, 6. März 2022, von 12 bis 17 Uhr, können alle Spenden im Vereinsheim des SSC Phoenix, Strietkamp 25, 24629 Kisdorf, abgegeben werden.

Caritas im Norden sammelt Geld- und Sachspenden

Der Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V. ruft zu Sach- und Geldspenden auf. Benötigt werden nach Absprache mit der Caritas in der Ukraine unter anderem:

Isomatten

Schlafsäcke

Bettdecken

Handtücher

Thermoskannen für Lebensmittel

Damenbinden Packungen

Windeln für Erwachsene Packungen

Kinderwindeln Packungen

Seife

Shampoo

Zahnpasta und Zahnbürsten

Desinfektionsmittel Flaschen

Oberbekleidung

Kleidung, Wäsche, Unterwäsche (neuwertige Ware)

Warme Socken (neuwertige Ware)

Fleisch- und Fischkonserven

Instant-Suppen Packungen

Instant-Beilagen Packungen

Erste-Hilfe-Sets

Bettwäsche

Große Zelte

Lebensmittel für die Zubereitung des kostenlosen Mittagessens

Schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente

Verbandsmaterial

Die Sachspenden können derzeit in Schwerin und Witzin bei Sternberg abgegeben werden.

Ansprechpartner in Schwerin ist Herr Dietrich, 0152 33609249, in Witzin ist Herr Birkholz, 0173 2013668, zuständig. Die Caritas im Norden hat zudem ein Spendenkonto für die humanitäre Hilfe in der Ukraine eingerichtet.

Spenden an den Caritasverband für das Erzbistum Hamburg

Spenden-Stichwort: Ukrainehilfe

Evangelische Bank

IBAN: DE09 5206 0410 0006 4000 00

Unterkunft für Menschen aus der Ukraine

Die Banken Elinor und GLS haben gemeinsam mit der Spendenplattform betterplace.org sowie der ökologischen Suchmaschine Ecosia die Internetseite „Unterkunft für Menschen aus der Ukraine“ ins Leben gerufen. Dort können sich alle Interessierten registrieren, die Ukrainerinnen und Ukrainern eine Unterkunft anbieten wollen. Der Zeitraum ist ab einer Dauer von zwei Wochen frei wählbar. Die Initiative vermittelt anschließend die Unterkünfte an die Hilfesuchenden.

Infos zu Hilfemöglichkeiten bei der Stadt Kiel

Die Stadt Kiel hat eine Telefonnummer eingerichtet, unter der Helferinnen und Helfer Informationen erhalten können. Die Koordinierungsstelle ist unter 0431 9014750 und auch via Mail unter referat-migration@kiel.de erreichbar. Unter www.kiel.de/ukraine sind außerdem aktuelle Hilfsangebote aufgelistet.

Mobiliar für bereitgestellte Wohnungen und Zimmer in Kiel und Umgebung

Für privat bereitgestellte Wohnungen und Zimmer stellt das Echt.Gut-Kaufhaus der Stadtmission Kiel Mobiliar und Erstausstattungen zur Verfügung.

Kontakt: info@echtgut-kiel.de

Telefon: 0431/26044570

Aktion Deutschland Hilft

„Aktion Deutschland Hilft“ ist ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, darunter die Johanniter oder auch Malteser. Das Bündnis ruft zu Spenden für die Betroffenen des Krieges auf. Helferinnen und Helfer aus den Bündnisorganisationen stünden bereit, teilte das Bündnis in Bonn mit. Der Großteil der Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ ist durch eigene Länderbüros und lokale Partner bereits seit Jahren in der Ukraine mit Hilfsprogrammen vertreten.

So auch Hilfsorganisationen wie etwa der Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser International, die Johanniter und Care. Diese stünden bereits mit ihren Länderbüros oder Partnernetzwerken im Austausch. Die humanitäre Lage werde sondiert und mögliche Nothilfeeinsätze in der Ukraine und auch in den Nachbarländern geplant.

Dem Medikamentenhilfswerk Action Medeor lägen bereits Hilfeersuche von ukrainischen Krankenhäusern vor, die um Unterstützung bei der Versorgung von verletzten Soldaten und Zivilisten bitten, hieß es weiter. Das Hilfswerk habe bereits damit begonnen, erste Lieferungen für medizinische Einrichtungen in der Ukraine zusammenzustellen. Nothilfe-Teams von World Vision stünden bereit, um bei Bedarf Binnenflüchtlingen zu helfen.

Spenden an die Aktion Deutschland Hilft

Spenden-Stichwort: Nothilfe Ukraine

IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30, BIC: BFSWDE33XXX

Spenden-Hotline: 0900 55 10 20 30 (Festnetz kostenfrei, mobil höher)

Spenden an den Malteser Hilfsdienst Deutschland:

Spendenzweck: Malteser International

Pax Bank – IBAN: DE10370601201201200012, BIC: GENODED1PA7

Diakonie Katastrophenhilfe

Die „Diakonie Katastrophenhilfe“ ruft ebenfalls online auf für Betroffene zu spenden. Die Hilfe stehe mit ihren Partnern und Netzwerken im engen Austausch, um Soforthilfe vorzubereiten. 500 000 Euro wolle diese bereits zur Verfügung stellen, hieß es. „Den Preis für diesen Krieg werden die Menschen zahlen, die vollkommen unverschuldet ihre Sicherheit und ihr Zuhause verlieren werden“, erklärte die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Pruin. Sobald klarer werde, wohin die Menschen in ihrer Not fliehen, werde man alles tun, um ihr Überleben zu sichern, sagte Martin Keßler, Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe.

Spenden an die Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin,

Stichwort: Ukraine Krise

Evangelische Bank – IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, BIC: GENODEF1EK1

Caritas international

Die Caritas habe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesen Kriegsfall bereits vorbereitet. Nicht nur in der Ostukraine, sondern auch in anderen Teilen des Landes plane man Binnenvertriebene aufzunehmen und zu versorgen, teilte die Caritas am Donnerstag mit. Dazu werden laut dem Hilfswerk Feldküchen, Notunterkünfte sowie psychologische Unterstützung bereitgestellt. Doch die Lage sei auch für sie weiterhin unübersichtlich. Der Leiter von Caritas international, Oliver Müller, betonte, jetzt gehe es darum, alles zu tun, um eine drohende humanitäre Katastrophe in der Ukraine zu verhindern.

Die Spenden-Gelder gingen an die Partnerorganisation, die Caritas Ukraine, die vor Ort die Hilfen koordiniere. Dadurch werden nach eigenen Angaben Lebensmittel, Trinkwasser, Hygiene-Artikel, Heizmaterial und medizinische Hilfen beschafft und verteilt.

Spenden können Sie online unter diesem Link.

DRK sammelt Spenden für die Ukraine

Seit dem Beginn des Konflikts im Jahr 2014 verstärkte das DRK die Zusammenarbeit mit seiner Schwestergesellschaft, dem Ukrainischen Roten Kreuz (URK). Das DRK unterstützt unter anderem Menschen, die nahe der Kontaktlinie leben, mit monatlichen Bargeldhilfen. Davon können sie sich zum Beispiel Lebensmittel und Medikamente kaufen. Das Bargeldhilfeprojekt, das seit 2017 läuft, wurde zuletzt von der Region Donezk auch auf die Region Luhansk ausgeweitet.

Das DRK bittet um Spenden für die betroffene Bevölkerung

IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Save the Children

Wer speziell Kindern in der Ukraine helfen möchte, kann an die Kinderhilfsorganisation „Save the Children“ spenden. „Im Falle eines Krieges sind Kinder immer Opfer und zahlen den höchsten Preis“, heißt es von der Organisation. Allein in der Ostukraine hätten seit Montag mindestens 100 000 Kinder mit ihren Familien aus ihrem Zuhause fliehen müssen.

„Save the Children“ sei bereits seit Beginn des Konflikts in 2014 in der Ostukraine aktiv, um Kindern und ihren Familien zu helfen. Dafür seien Experten-Teams vor Ort im Einsatz, die Nahrungsmittel, medizinische Hilfe, Decken oder auch Hygiene-Artikel bereitstellten. Angesichts der aktuellen Lage wolle man die Hilfe in der Region ausweiten.

Spenden können Sie online unter diesem Link.

SOS-Kinderdörfer: Nothilfe für Flüchtende aus der Ukraine

Die Hilfsorganisation der SOS-Kinderdörfer hat ebenfalls ein Team vor Ort in der Ukraine. Dieses habe bereits mit Evakuierungsmaßnahmen der Kinder und dessen Pflegeeltern begonnen. Einige fanden während der Beschüsse in einem Luftschutzbunker Zuflucht, so die Organisation.

Derzeit bereitete die Organisation Nothilfe für bis zu 15 000 Menschen vor. Spenden ermöglichten dann den Transport der Betroffenen in sichere Gebiete, ihre Unterbringung in angemieteten Unterkünften, ihre Versorgung mit Lebensmitteln, Decken, Hygieneartikeln, medizinische Hilfe sowie psychosoziale Unterstützung nach Stress und Schock.

Spenden SOS-Kinderdörfer weltweit

Stichwort: „Humanitäre Hilfe Ukraine“

GLS Gemeinschaftsbank – IBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00

Krieg in der Ukraine: Was kann ich sonst noch tun?

Derzeit löst eine Meldung zur Situation in der Ukraine die nächste ab. Darunter sind auch einige Falschmeldungen. Informieren Sie sich daher bei seriösen Quellen, um falsche Nachrichten zu der Lage nicht weiter zu verbreiten.

Außerdem sind Demonstrationen und Kundgebungen eine Möglichkeit, Anteilnahme zu zeigen. Dazu wird meist in sozialen Netzwerken wie Facebook aufgerufen. Bereits am Donnerstag sind zahlreiche Menschen in Köln, Berlin oder auch Hamburg auf die Straße gegangen.

Doch wichtig ist derzeit auch sich selbst zu schützen. Einige Menschen reagieren sehr sensibel auf die Informationsflut und die Bilder aus der Ukraine. Für Betroffene kann es daher auch ratsam sein, zum eigenen Schutz auch mal etwas Abstand zum Geschehen zu nehmen.

Von Johanna Lehn und RND mit epd