Kiel

Wollen Sie heute mal richtig gute Laune haben? Dann klicken Sie unbedingt auf das Video des Kieler Entwicklungsvereins „Beneficial“. In dem Film steckt sich ein kleines afrikanisches Mädchen im Blümchenkleid einen EarPod-Kopfhörer ins Ohr, lauscht, reicht den zweiten an ihre Freundin und wenig später wippen beide im Takt, und in ihren Gesichtern geht die Sonne auf. Genau wie bei unzähligen anderen Kindern auf dem Video.

Sie alle hören den Hit „Stolen Dance“ des deutschen Duos „Milky Chance“ und verbreiten mit ihrem Lächeln Lebensfreude pur. Was das alles mit Kiel zu tun hat? Ganz viel. Denn die beiden Freunde Thomas Jenckel (34) und Bastian Brück (34), von denen das Video stammt, unterstützen seit 2014 hilfsbedürftige Kinder in Westafrika. Und auch „Milky Chance“ spielt dabei eine entscheidende Rolle. Doch Corona wirbelt nun alles durcheinander.

Anzeige

Der Song, das gute Laune macht: Stolen Dance von Milky Chance

„Normalerweise fliegen wir mindestens einmal im Jahr nach Afrika“, erzählt Thomas Jenckel. „Doch das ist nun alles nicht mehr möglich.“ In einem kleinen Ort nahe der Hauptstadt Accra ganz im Süden von Ghana haben sie dank Spenden vor drei Jahren eine Schule errichten können. 150 Kinder gehen hier derzeit zur Schule.

Das Ziel der Kieler ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, zu unterstützen und weitere Projekte vor Ort voranzutreiben. „Wir helfen bei den sanitären Anlagen, haben im letzten Januar angefangen, eine Wasserversorgung aufzubauen. Doch im Moment können wir nichts tun.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Container mit Sachspenden soll nach Afrika verschifft werden

Deshalb haben sich die beiden entschieden, in diesem Jahr einen Container mit Sachspenden zu füllen und von Hamburg nach Accra zu schicken. „So können wir auch weiterhin Liebe, Energie und Aufmerksamkeit an unsere Schule senden“, so Thomas Jenckel. In einer Garage in der Kieler Innenstadt werden derzeit die Spenden gesammelt, sortiert und die Listen für die Verschiffung geführt.

Schon wieder ein Afrika-Projekt. Schon wieder soll man spenden. Kann sein, dass der ein oder andere das gerade denkt. Aber das Kieler Projekt „Beneficial“, das übersetzt „vorteilhaft“ bedeutet, ist ziemlich ungewöhnlich und arbeitete bisher eher im Verborgenen.

Lesen Sie auch:Kieler Spenden finanzieren Reis und Öl

„2011 kam ich das erste Mal über Praktikawelten, einer Vermittlungsstelle für Auslands-Einsätze, nach Afrika und war begeistert“, erzählt Thomas Jenckel. „Damals war ich gerade Lehramtsstudent an der Kieler Uni und durfte in Afrika an einer kleinen Schule für fünf Wochen helfen.“ Diese Erfahrung prägte einschneidend.

„Im darauffolgenden Jahr bin ich wieder hingeflogen“, sagt der angehende Deutsch- und Sportlehrer. „Als ich meinen damaligen Schulleiter besuchte, hatte er Tränen in den Augen. Er weinte vor Freude.“ Noch nie seien die Praktikanten zurückgekommen, sagte er. „Er dachte, meinen Vorgängern hat es in Afrika nicht gefallen. Das hat mich sehr berührt.“

Nicht alle Eltern können sich einen Schulbesuch leisten

Von da an kommt er jedes Jahr. 2012 lernt er Benjamin Obeng (52) kennen, einen Schulleiter aus einem Vorort von Accra, der eine kleine private Schule leitet. Thomas Jenckel ist begeistert von ihm und seinem Einsatz für hilfsbedürftige Kinder, deren Eltern sich einen Schulbesuch nicht leisten können.

Als „DeeJay TJ“ legte Thomas Jenckel in der Kieler „Villa“ auf

„Grundsätzlich gibt es in Ghana die Schulpflicht“, sagt der Kieler. „Aber vielen Familien fehlt das Geld für Transport, Bücher, Schuluniform und Materialien. Da wollte ich helfen.“ Wieder in der Heimat sammelt er Spenden bei Freunden und Bekannten, organisiert Benefizpartys beispielsweise im Klub in der „Villa“ in Kiel und legt als „DeeJay TJ“ Platten auf für den guten Zweck.

In einem der Kieler Klubs lernt er bei einer solchen Spendenaktion auch Bastian Brück kennen, der dort Betriebsleiter ist und den heute die Kieler als Betreiber vom „Sandhafen“ kennen. Auch er will helfen.

„Milky Chance“ spendeten den Eintritt von zwei Konzerten für Afrika

Bei einem gemeinsamen Afrika-Besuch spielen sie den Kindern das Lied „Stolen Dance“ vor und nehmen die Reaktionen auf. „Das hab’ ich dann aus Spaß als Video zusammengeschnitten und hochgeladen“, erinnert sich Thomas Jenckel grinsend. „Danach ging der Hit durch die Decke.“

Als Dank treten „Milky Chance“, die übrigens aus Kassel stammen, in Kiel im „Max“ und in Lüneburg im „Vamos“ auf und spenden die Eintrittsgelder dem Kieler Afrikaprojekt. „Das waren 20.000 Euro“, erzählt Thomas Jenckel. „Da wussten wir: Bei der Summe müssen wir jetzt einen Verein gründen.“ So entstand „Beneficial“ und eine eigene Schule in Afrika konnte gebaut werden.

Ghanas Strände bei Touristen beliebt Ghana ist mit fast 20 Millionen Einwohnern ein überdurchschnittlich großes Land. Die Ressourcen sind vielfältig. Weltweit gehört der Staat in Westafrika zu den führenden Gold-und Kakaoproduzenten. Als eines der ersten Länder der Subsahara Afrikas hat Ghana 1957 die Unabhängigkeit erreicht und eine allgemeine Schulpflicht eingeführt. Armut gehört zu den Hauptproblemen des Landes. Fast die Hälfte der Bevölkerung muss mit weniger als einem US-Dollar pro Tag leben. Etwa achtzig Prozent der Bevölkerung hat weniger als zwei US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Für Touristen ist Ghana vor allem wegen der Strände der Atlantikküste, der Naturparks und der Wildtierreservate beliebt.

Sporttrikots, Collegeblöcke und Stifte gesucht

Alles perfekt bis dahin. Wenn nicht Corona die Benefizpartys und die Spendenwilligkeit der Menschen ausgebremst hätte. Bastian Brück und Thomas Jenckel hoffen nun, dass vielleicht doch ein paar Menschen, Vereine und Unternehmen helfen wollen. „Vielleicht haben Sportvereine noch einen Satz Trikots über oder Firmen einen Karton Collegeblöcke oder ein paar Hundert Stifte“, sagen die beiden. Das würde schon sehr helfen.

Aber auch über finanzielle Unterstützung würden sie sich freuen. Im nächsten Moment erzählt Thomas Jenckel auch schon wieder von den afrikanischen Jungen und Mädchen. „Seit dem 18. Januar haben die Schulen dort wieder geöffnet“, sagt er und schwärmt von der Neugierde und dem Wissensdurst der Kinder. Aber auch von ihrer puren Lebensfreude. Wer das Video auf der Homepage zum Song „Stolen Dance“ gesehen hat, weiß genau, was gemeint ist.

Mehr: beneficialproject.com

Spenden: Beneficial, Förde Sparkasse, IBAN: DE02 2105 0170 1002 9162 01. Ist eine Spendenquittung erwünscht, bitte die E-Mail-Adresse im Verwendungszweck angeben.