Spendenaktion für Kieler Vereine: Clublogos auf Bierflaschen

Kiel

Geisterspiele, geschlossene Vereinsheime, lange Zeit kein Training für Erwachsene und Kinder, fehlendes Gemeinschaftsgefühl: Die Corona-Pandemie hat Sportclubs im Profi- und Amateurbereich hart getroffen. Doch einen Wettbewerb gibt es, an dem Vereine teilnehmen und etwas gewinnen können – ganz ohne sportliche Betätigung.

Bereits zum zweite Mal veranstaltet die Lille-Brauerei die Aktion „Ver1heim“. Dabei werden Bierflaschen mit den Logos der teilnehmenden Vereinen bedruckt und an Famila- sowie Markant-Märkte ausgeliefert. Für jede mit dem eigenen Emblem verkaufte Flasche erhält der entsprechende Verein 50 Cent, die von den Supermärkten gespendet werden. Zu der Aktion gehört auch eine Kooperation mit der Grafik und Textilveredelung Mimpf, die auf T-Shirts eigens kreierte Vereinslogos druckt, die zugunsten der Clubs verkauft werden.

Freude bei Kieler Vereine über die Aktion

„Sport ist auch immer identitätsstiftend und hat eine soziale Komponente. Das ist in Coronazeiten komplett weggefallen“, sagt Thomas Ehlert, Vorsitzender vom VfB UT Kiel. „Deshalb ist diese Aktion so großartig. Dadurch haben wir die Möglichkeit, uns zu präsentieren.“ Und natürlich spielt der wirtschaftliche Aspekte eine nicht unwesentliche Rolle. Das Geld, das durch den Verkauf des Logo-Biers eingenommen wird, kann UT gut gebrauchen. „Wir sind ein kleiner Verein und finanzieren uns vor allem durch Essens- und Getränkeverkauf in unserem Vereinsheim. Durch Corona hatten wir aber geschlossen.“

Der VfB UT Kiel ist einer von 109 Vereinen aus dem ganzen Norden, die bei „Ver1heim“ dabei sind. „Es sind deutlich mehr Teilnehmer als beim ersten Mal“, sagt Lille-Gründer Max Kühl. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass es einen Famila- oder Markant-Markt in der Nähe gibt. „Die Resonanz ist jetzt schon größer als bei der Saison 2020“, freut sich Kühl. Über 26.500 Euro Spendengelder wurden bereits generiert, bei der Erstauflage mit 50 Vereinen kamen am Ende 16.876,50 Euro zusammen – und die Aktion läuft noch weiter. Ende August wird das letzte Bier für die Vereine abgezapft.

Aus der Region sind unter anderem auch der TSV Kronshagen und KTV Adler Kiel dabei. Die Bundesliga-Volleyballer vom KTV konnten ihre Zweitliga-Spiele in der vergangenen Saison ausrichten, allerdings ohne Zuschauer. „Die Geisterspiele haben natürlich finanzielle Auswirkungen gehabt. Über die gesamte Spielzeit fehlt da ein fünfstelliger Betrag“, sagt Vertriebschef Michael Sevenheck. Hinzu kamen Ausgaben, um die Begegnungen live im Internet zu streamen.

Spenden gehen in die Jugendarbeit des TSV Kronshagen

Beim TSV Kronshagen sollen die Spenden in die Jugendarbeit investiert werden. „Es ist wichtig, dass die Kinder endlich wieder Sport machen können“; sagt Ligaobmann Piet Ehrich, der genauso wie seine Kollegen Thomas Ehlert und Michael Sevenheck hofft, dass die kommende Saison in den jeweiligen Sportarten stattfinden und ausgetragen werden können.