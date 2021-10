Kiel

Das hätten die Lehrkräfte der Friedrich-Junge-Grundschule am Schützenpark nicht erwartet: 15 000 Euro haben ihre Schüler bei einem Spendenlauf für eine Grundschule im Ahrtal gesammelt. Bei 180 Schülerinnen und Schülern entspricht das durchschnittlich 83 Euro pro Kind.

Anna Balzuweit hat die Spendenaktion angestoßen. Sie ist Lehrerin an der Friedrich-Junge-Grundschule und ging in den Sommerferien als freiwillige Helferin nach Mayschoß im Ahrtal. Dort nahm sie Kontakt mit dem Direktor der Grundschule St. Martin in Dernau auf, das fünf Kilometer entfernt liegt. Der Direktor berichtete, dass die Schule während der Flut im Ahrtal unter Wasser stand und nun unbenutzbar sei.

Das erlaufene Geld, erzählt Balzuweit, gehe nicht in den Wiederaufbau der Schule. „Das Geld ist hauptsächlich für die Kinder bestimmt“, sagt Balzuweit. „Davon sollen sie Ausflüge machen können oder ein Spielgerät für den Schulhof finanzieren.“ Es gehe darum, den Kindern der Dernauer Grundschule schöne Erlebnisse zu bescheren.

Mobile Heizungen für betroffene Häuser

Nicht nur Geld, auch mobile Heizungsanlagen werden aus dem Norden nach Dernau geschickt. Die Heizungsbaufirma von Rainer Gloe aus Gnutz bei Neumünster hat zwei sogenannte „Hotmobile“ ins Ahrtal gebracht. Zusammen können sie einen kompletten Straßenzug mit Wärme versorgen.

Der Heizungsbauer Rainer Gloe hat zwei Hotmobile für Dernau im Ahrtal zur Verfügung gestellt. Sie können einen ganzen Straßenzug mit Wärme versorgen. Quelle: Rainer Gloe

Gloe berichtet, dass sich die Heizungsbauer in Dernau in einer Initiative zusammengeschlossen hätten, um die Wärmeversorgung zu koordinieren. Viele Häuser benötigten mobile Wärmeversorgung, da die Flut die Heizungskeller zerstört habe. Er stellt die Hotmobile kostenlos zur Verfügung, bis die Versorgung vor Ort wieder auf eigenen Beinen stehen kann. „Das braucht sicher noch eineinhalb Jahre“, so Gloe.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Großhändler aus Kiel, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat Nahwärmeleitungen gespendet, mit denen die Wärme aus den Hotmobilen in die Häuser kommt. Rainer Gloe will am Freitag ein weiteres Mal nach Dernau fahren und einen Heizlüfter vorbeibringen. Damit soll unter anderem der feuchte Keller eines Weinguts getrocknet werden.