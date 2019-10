Verkehrschaos in Kiel: Autofahrer und Geschäftsleute sind genervt

Kiel

Tag zwei der Sperrung am Exerzierplatz, Tag zwei des Verkehrschaos in der Kieler Innenstadt. Wie schon am Dienstag staute es sich auch am Mittwoch in der City rund um den Knooper Weg, dem Ziegelteich und der Rathausstraße. Weiteres Ungemach droht nun durch Bauarbeiten am Donnerstag: An der Kreuzung Exerzierplatz/Kronshagener Weg wird aus einer der zwei Geradeausspuren eine Linksabbiegespur in Richtung Schützenwall. Dafür werden von 20 Uhr bis Mitternacht mehrere Fahrspuren rund um den Platz gesperrt, am Freitag folgen noch Markierungsarbeiten.

Am Exerzierplatz wird zwischen Ziegelteich und Kleiner Kuhberg eine Fernwärmeleitung für das neue Hilton-Hotel an der Sparkassen-Arena verlegt. Der Exerzierplatz muss somit über die Kreuzung Schützenwall/Kronshagener Weg und Möllingstraße/Knooper Weg umfahren werden, was zu langen Rückstaus stadtein- und auswärts führt.

Geschäftsleute beklagen Situation

Eine Situation wie am Dienstag haben die Geschäftsleute am Knooper Weg selten erlebt. „Im Feierabendverkehr ist immer Stau, aber das war schon außergewöhnlich“, sagt Jürgen Nolte, Inhaber der Fleethörn-Apotheke. Er berichtet, dass viele Autofahrer den Stau auf der Rathausstraße umgehen und durch die Fleethörn auf den Knooper Weg abbiegen wollten. Allerdings brauchte ein Fahrzeug nach Noltes Beobachtungen drei bis vier Grünphasen, um über die Kreuzung zu gelangen – um dann auf dem Knooper Weg wieder im Stau zu stehen. „Bei solch einer extremen Verkehrsbelastung sollte die Ampelschaltung angepasst werden“, sagt der Apotheker.

Nach Angaben der Stadt wurde das von den Verkehrsplanern versucht. An der Kreuzung Ziegelteich/ Exerzierplatz, dem Ursprung des Rückstaus, wurde bereits die maximale Freigabezeit für den Feierabendverkehr eingerichtet. Die Grünphasen vom Knooper Weg Richtung Schützenwall wurden so getaktet, dass mehr Autos über die Straße kommen als sonst. „Wir hatten aus der Verkehrstechnik keine weitere Optimierungsmöglichkeit bei der Überlastung der Strecke“, sagte ein Stadtsprecher. Eine Umleitung einzurichten war ebenfalls keine Option. „Die Strecke ist grundsätzlich befahrbar. Umleitungen werden immer nur dann eingerichtet, wenn eine Fahrbeziehung nicht mehr möglich ist“, heißt es aus dem Rathaus.

Ballung von Verkehrsproblemen am Dienstag

Dienstag hatte eine weitere Sperrung noch mehr Autos in die Innenstadt getrieben. Da die Anschlussstelle Kiel-Mitte zur A 215 wegen Sanierungsarbeiten nicht befahren werden konnte, kam es zu Rückstaus auf der B 76, wodurch einige Verkehrsteilnehmer durch die Innenstadt und den Knooper Weg auswichen. Außerdem war die Bundesstraße wegen der Fahrt zur Trecker-Demonstration in Rendsburg ungewöhnlich stark belastet.

Betroffen vom Stau waren auch die Busse der KVG. „Die Linie 11 hatte zeitweise 30 bis 45 Minuten Verspätung“, berichtete KVG-Sprecherin Andrea Kobarg. Aufgrund der Sperrung am Exerzierplatz zwischen Kleiner Kuhberg und Ziegelteich kann die Haltestelle Dammstraße noch bis zum 30. Oktober von den Linien 50, 51, 71 und 72 nicht mehr angefahren werden.

Straßen sind unübersichtlich

Probleme mit der Verkehrssituation hat auch Dilschad Ismail vom Top-Art-Friseursalon am Exerzierplatz. „Wenn der Verkehr so dicht ist, kommen weniger Kunden“, sagt er und ergänzt: „Und die, die kommen, sind genervt und geben weniger Trinkgeld.“

Schlechte Erfahrungen gemacht hat auch Hannah Dietrich aus Eckernförde. Sie ist mit ihrer Familie auf Besuch in der Stadt und sagt: „Die Verkehrsführung ist durch die Baustellen gerade für Ortsunkundige unübersichtlich.“

Lage soll sich bessern

Gegenüber dem Vortag hatte sich die Verkehrslage am Mittwoch jedoch etwas entspannt. Einige Autofahrer stellten sich offenbar auf die geänderte Verkehrsführung ein und wählten Alternativen. Diesen Eindruck hatte auch Joachim Borkenhagen, der täglich eilige Blutproben durch den Stadtverkehr befördert. „Heute ging es besser als erwartet“, sagte er am Mittwochabend. Das bestätigt auch die Stadt: „Wir gehen davon aus, dass Dienstag der schlimmste Tag war“, so ein Sprecher.

