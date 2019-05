Kiel

Konkret wird Stephan Senff. Der Leiter des Getränke-Hoffmann-Markts im Gewerbegebiet Stormarnstraße in Kiel berichtet, dass er in den letzten Wochen 6000 Euro weniger eingenommen hat, weil die Kunden ausgeblieben sind. Auf langfristige Sicht befürchtet er Einbußen um 30 Prozent.

Und der Getränkehändler ist nicht der einzige, dessen Umsatz sinkt. Auch die Betreiber von Tankstelle, Gartencenter, Discounter und Drogeriemarkt spüren einen Rückgang. Die Liste lässt sich erweitern um Handwerker, Segelmacher, Zahntechniker, Autohäuser, Werkstätten und noch mehr.

Verzögerungen von 30 bis 45 Minuten

Grund für das Ausbleiben der Kunden sind die Sperrungen der Zufahrten zum Theodor-Heuss-Ring in Kiel. Seit Mitte April gelangen Autofahrer über Stormarn- und Ratzeburger Straße nicht mehr auf die Stadtautobahn.

Die Geradeaus-Spur auf den Ring ist mit roten-weißen Barrieren dicht gemacht worden, möglich ist nur noch eine Ausfahrt in Richtung Alte Lübecker Chaussee. Das führt zum einen zu langen Rückstaus in der Stormarnstraße, sodass Kunden in der Rush Hour kaum von den Firmenparkplatz kommen, und selbst bei wenig Verkehr verlängert sich der Einkauf, da die Autofahrer erst über Umwege zurück auf den Theodor-Heuss-Ring gelangen.

Laut den Geschäftsleuten komme es zu Verzögerungen von 30 bis 45 Minuten. "Aus diesem Hexenkessel kommt man kaum raus." Auch Anwohner der Alten Lübecker Chaussee hatten sich bereits über Staus beschwert.

Sorge um die Anbindung

"Die Anbindung ist unsere größte Stärke", sagt HEM-Tankstellenbetreiber Jörg Schwartinsky. "Und die wird uns genommen." Für viele Unternehmen war der Standort und die gute Erreichbarkeit des Gewerbegebiets ein Grund, sich in der Stormarnstraße anzusiedeln. Dieser Vorteil ist nun dahin. "Ein Gewerbegebiet ohne Anbindung ist fast wie ein Flughafen, von dem man nicht fliegen darf", vergleicht Anne Westphal von " Westphal Grundbesitz". Doch nicht nur Kunden leiden unter der längeren Wegen. Mike Riedel von der Riedel-Zahntechnik berichtet, dass seine Mitarbeiter täglich mehrfach für Auslieferungen aus dem Gewerbegebiet herausfahren. Seine Kuriere bekämen die längeren Fahrzeiten deutlich zu spüren.

Sperrung am Theodor-Heuss-Ring: "Aktionismus" bei der Stadt Kiel

Kritik üben die Kaufleute an der Stadt Kiel. Günter Schulz, Geschäftsführer des Ford-Händlers Paulsen und Thoms, wirft den Politikern "Aktionismus" vor. Er kritisiert, dass die Gewerbetreibenden nicht über die Maßnahmen informiert worden seien. Auch der Umgang mit der Sperrung wird bemängelt.

"Es gibt keine Beschilderung für eine Umleitung", beklagt Christin Gröger, Leiterin des Gartencenters Dehner. "Das ist nicht kundenfreundlich." Dieses Problem ist der Stadt bereits bekannt, Schilder sind bestellt.

Gewerbetreibende hoffen auf Vor-Ort-Termin an der Stormannstraße

Nun hoffen die Gewerbetreibenden auf einen Vor-Ort-Termin mit der Politik. Ideen zu Verbesserungen haben sie reichlich. So solle beispielsweise mit stärkeren Kontrollen darauf geachtet werden, dass das Tempo 50 auf dem Theodor-Heuss-Ring eingehalten wird.

Bei der reduzierten Geschwindigkeit wäre das Auffahren auf die Stadtautobahn weniger gefährlich. Zudem müsse verboten werden, dass Stormarn- und Ratzeburger Straße als Abkürzung genutzt werden, wenn auf dem Theodor-Heuss-Ring Stau ist.

Stadt Kiel reagiert auf Kritik

Die Stadt Kiel kann einige Kritikpunkte der Gewerbetreibenden an der Stormannstraße nicht nachvollziehen. Dies betrifft vor allem den Informationsfluss. "Aus Sicht der Stadtverwaltung ist die Kritik unberechtigt, da in den Medien sehr umfänglich über die bevorstehenden Sperrungen der Zu- und Abfahrten berichtet wurde", heißt es aus dem Presseamt.

Außerdem hätten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und zwei Amtsleiter bei einer Infoveranstaltung der IHK für die Geschäftsleute rund um den Theodor-Heuss-Ring Ende März die bevorstehenden Maßnahmen erläutert.

Angst vor anstehenden Baumaßnahmen

Nicht nur der Ist-Zustand bereitet den Gewerbetreibenden an der Stormarnstraße Sorgen. Sie fürchten, durch die geplanten Baumaßnahmen inklusive Sperrungen am Theodor-Heuss-Ring, der Hamburger und Alten Lübecker Chaussee weitere Kunden zu verlieren. Wie berichtet, werden ab 2020 langwierige Sanierungsarbeiten in dem Bereich nötig.

Martin Kruse, Leiter der Standortpolitik bei der IHK, warnt bereits: "Man muss hinterfragen, ob die zeitliche Abfolge der Sanierungen optimal ist." Jan-Nikolas Sontag vom Verband des Kfz-Gewerbes fordert, dass die Geschäftsleute bei den Planungen miteinbezogen werden. "Die Kompetenz vor Ort muss genutzt werden." Die Stadt zeigt sich gesprächsbereit und plant, im Zuge der Baumaßnahmen die Ratzeburger Straße wieder zu öffnen.

Drohendes Fahrverbot am Theodor-Heuss-Ring

Da an der viel befahrenen Straße regelmäßig die Grenzwerte für Stickoxide überschritten werden, fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein Fahrverbot für Dieselautos auf dem Theodor-Heuss-Ring. Die Klage wurde bereits eingereicht. Um ein Fahrverbot zu verhindern, hat die Stadt mehrere Maßnahmen in die Wege geleitet. Zuletzt wurde ein Absaugfilter getestet, der die Luft reinigen soll.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.