Kiel

Die Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern im Atlantic-Hotel Kiel wird von Dienstag an zu Verkehrsbehinderungen um den Tagungsort am Hauptbahnhof Kiel führen. So wird von Dienstagnachmittag an die Einfahrt in die Raiffeisenstraße aus der Kaistraße gesperrt.

Von Mittwochmittag an bis Freitagnachmittag ist die Raiffeisenstraße – dort steht das Tagungshotel – zwischen Kaistraße und Auguste-Viktoria-Straße ganz dicht. Für Innenminister gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen.

An der Innenministerkonferenz wird auch der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, Horst Seehofer, teilnehmen. Für die turnusmäßige Frühjahrs-IMK haben die antragstellenden Länder bislang öffentlich angekündigt, Themen wie Asylrecht, Innere Sicherheit, Cyber-Kriminalität aber auch die Kosten für Fußball-Hochrisiko-Spiele auf die Tagesordnung zu bringen.

Demonstrationen zur Innenministerkonferenz in Kiel

Weitere Behinderungen erwartet die Polizei für Mittwochabend von zwei angemeldeten Demonstrationen unmittelbar in der Nähe des Konferenzortes und in der weiteren Innenstadt.

Weitere Straßensperrungen in Kiel

Neben den Straßensperrungen für die Innenministerkonferenz sorgen in Kiel derzeit noch weitere Baustellen für Behinderungen. Für eine Tieferlegung ist die Alte Lübecker Chaussee noch bis einschließlich 21. Juni gesperrt.

Ebenfalls gesperrt ist die B76-Anschlussstelle Preetzer Straße/Wellseedamm. Die Bauarbeiten gehen voraussichtlich bis 13. Juni 2019.

Ab 13. Juni 2019 brauchen die Autofahrer in der südlichen Innenstadt von Kiel Geduld. Im Bereich Sophienblatt, Hummelwiese, Rondeel und Hamburger Chaussee geht wegen Asphaltierungsarbeiten kaum noch was.

