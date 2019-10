Gefahrstoffeinsatz am Kleinen Kuhberg: Die Feuerwehr Kiel musste am Donnerstagmorgen in die Innenstadt ausrücken, weil aus einem Lastwagen Diesel ausgelaufen war. Im einstündigen Einsatz nahmen die Einsatzkräfte 20 Liter auf. Es sei aber auch etwas vom Kraftstoff in die Kanalisation gelaufen.