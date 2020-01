Die Suche nach den Bomben hat begonnen

Kiel

Die Hamburger Spezialfirma Eggers hat einen Ponton an der Kiellinie verankert. Von der Plattform aus steigen die Taucher ins Wasser. "Es ist immer ein Taucher im Wasser und sondiert", sagt René Kollmann, der Räumstellenleiter von Eggers. Die Taucher tasten sich zunächst mit einem Handdetektor über den Grund. Srtoßen sie auf große Metallgegenstände, kommt ein Schutzbehälter drüber.

"Jeder größere Fund wird sorgfältig untersucht, bevor er bewegt wird", so Kollmann. Die Taucher sammeln aber alles ein, was metallischen Ursprungs ist. "Dazu gehören natürlich auch alte Fahrräder oder andere Gegenstände", erklärt der Kampfmittelexperte. Bei derartigen Sondierungen sind seine Männer schon auf alles mögliche gestoßen. Sogar Tresore tauchten dabei wieder auf.

Taucher tasten sich vor

Die Taucher von René Kollmann sind die Vorhut. Sie tasten sich jetzt Meter für Meter vom Olympiahafen in Richtung Seegartenbrücke. "Zum Glück haben wir hier in der Förde sehr gute Bedingungen für die Taucher. Wir haben hier eine Bombensicht, das ist in der Nordsee ganz anders", sagt Kollmann, der selbst Taucher ist.

Nach dieser ersten Sondierung geht es nach unten. Bis zu sechs Meter tiefe Bohrungen werden folgen, in denen Sonden in den Grund schauen und nach Metall suchen. Bei der ersten Sondierung in bis zu drei Metern Tiefe sind allein 144 größere Verdachtspunkte ermittelt worden, die von der Größe her einer Fliegerbombe ähneln.

Für das Rammen der neuen Spundwand muss jedoch der Grund der Förde bis sechs Meter unter dem Boden abgesucht werden. "Wir werden dabei auch Rücksicht auf die Natur nehmen", verspricht Peter Bender. Es wird sogar Seegras unter Wasser umgepflanzt.

Gefundene Bomben werden gesprengt

Keine Gnade gibt es bei der Räumung der Kampfmittel. "Wenn Bomben gefunden werden, wird der Kampfmittelräumdienst geholt", sagt Kollmann. Da Minen und Bomben unter Wasser nicht zu entschärfen sind, sollen sie per Sprengung unschädlich gemacht werden. Das war in der Vergangenheit bei Bombenfunden vor der Wik und Holtenau auch bereits so.

Die Suche am Bertold-Beitz-Ufer der Kiellinie soll bis zur Kieler Woche abgeschlossen sein. Nach der Kieler Woche wird dann auf der Landseite die Suche fortgesetzt. Auch dort muss der Bereich des Geh- und Radweges dann erst gesperrt und danach bis zum Jahresende abgesucht werden. "Wir warten dafür aber die Kieler Woche ab", so Bender.

Fast 1,5 Millionen Euro kostet die Kampfmittelräumung. "Da die Baumaßnahme vom Land gefördert wird, beteiligt sich auch das Land anteilig an den Kosten", so Bender.

Neue Spundwand soll vier Meter vor das Ufer

Den Start der Kampfmittelsuche nutzte die Stadt auch für eine Präsentation des Zeitplans. Wenn René Kollmann und seine Kampfmittelräumer zum jahresende fertig sind, kann schweres Gerät anrücken. Ab November startet der Bau der neuen Spundwand. Im Abstand von vier Metern vor der jetzigen Kaimauer wird dann die neue Spundwand gerammt.

Diese Bauarbeiten sollen im November 2022 abgeschlossen werden. Danach ist die Kiellinie zwischen Sporthafen Düsternbrook und Bellevue-Anleger wieder begehbar. Die Neugestaltung der Wege auf der Kiellinie erfolgt danach, genauso wie die Herstellung wasserseitiger Ausgleichsmaßnahmen in Abstimmung mit Umweltverbänden und Naturschutzbehörden.

